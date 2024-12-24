Подмосковные проекты выиграли конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Иппотерапия — это разновидность анималотерапии, основанная на методе реабилитации с использованием верховой езды. Специалисты утверждают, что этот подход эффективен для людей с церебральным параличом, черепно-мозговыми травмами, психическими расстройствами, рассеянным склерозом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.