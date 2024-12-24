Подмосковные проекты выиграли конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подмосковье вошло топ-10 по сумме получения грантов Президентского фонда культурных инициатив. Итоги 13-го конкурса подвели в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Победителями стали 1016 проектов из 86 регионов России. Подмосковье вошло в число крупнейших софинансистов премии.
В число победителей конкурса включена Солнечногорская районная библиотека с проектом «Личные истории забытого сражения». Он посвящённый Битве за Москву. Цель проекта – создание настольной военной игры для помощи в изучении истории и роли родного города в судьбе региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Грант получит и Централизованная библиотечная система в городском округе Лотошино с проектом «Лотошинский детектив: в поисках сыра князей Мещерских». Он рассказывает о малой Родине, об истории края. На базе библиотеки ребята создают настольную игру «В поисках сыра князей Мещерских» и передвижную краеведческую выставку.
Проект «Видеопрогулки с Иваном Лажечниковым: увидеть, услышать, почувствовать Коломну» создан на основе биографий, писем, фотографий и периодических изданий фондов библиотеки им. И.И. Лажечникова. При этом применяются современные технологии.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Дом культуры «Центр Елизаветы Мамонтовой» в Сергиево-Посадском городском округе представил проект «Символы пространств», в рамках которого скульпторы создадут произведения для посёлков Лоза, Мостовик и для села Васильевское.
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Победителями стали 1016 проектов из 86 регионов России. Подмосковье вошло в число крупнейших софинансистов премии.
В число победителей конкурса включена Солнечногорская районная библиотека с проектом «Личные истории забытого сражения». Он посвящённый Битве за Москву. Цель проекта – создание настольной военной игры для помощи в изучении истории и роли родного города в судьбе региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Грант получит и Централизованная библиотечная система в городском округе Лотошино с проектом «Лотошинский детектив: в поисках сыра князей Мещерских». Он рассказывает о малой Родине, об истории края. На базе библиотеки ребята создают настольную игру «В поисках сыра князей Мещерских» и передвижную краеведческую выставку.
Проект «Видеопрогулки с Иваном Лажечниковым: увидеть, услышать, почувствовать Коломну» создан на основе биографий, писем, фотографий и периодических изданий фондов библиотеки им. И.И. Лажечникова. При этом применяются современные технологии.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Дом культуры «Центр Елизаветы Мамонтовой» в Сергиево-Посадском городском округе представил проект «Символы пространств», в рамках которого скульпторы создадут произведения для посёлков Лоза, Мостовик и для села Васильевское.
Читайте также:
Письма Деду Морозу из парков Московской области отправят в Великий Устюг
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Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей
Лора Луганская