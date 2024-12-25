Московский областной медколледж занял призовое место на всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Проект, разработанный советником директора по воспитанию Московского областного медицинского колледжа Натальей Костяевой, занял второе место на всероссийском конкурсе с международным участием «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На конкурсе отметили проект Натальи Костяевой «Добро начинается с нас», он занял втрое место в номинации «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Проект «Добро начинается с нас» реализуется в Московской области с 2018 года. В рамках этого проекта волонтёры-медики и студенты проводят с населением работу по популяризации здорового образа жизни, физической активности, а также участвую в акциях по профилактике различных болезней.
Отмечается, что Наталья Костяева является также региональный координатор подмосковного отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».
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