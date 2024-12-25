Число бюджетных мест в Московском областном медколледже увеличат до 3 тыс.

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московском областном медицинском колледже, который готовит специалистов со средним медицинским образованием, в 2025 году увеличат количество бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сейчас обучение в колледже проходят почти 9 тыс. студентов.
В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».
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«Традиционно медицинское образование пользуется большим спросом у абитуриентов. В этом году конкурс по ряду специальностей в областном медицинском колледже составил шесть человек на место. Всего на бюджетную форму обучения поступили 2,8 тыс. человек. Ежегодно происходит увеличение числа поступающих студентов. В следующем году увеличим количество бюджетных мест до 3 тыс. Это на 43% больше по сравнению с 2021 годом», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».
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Лора Луганская