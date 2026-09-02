Министр по делам молодёжи Татарстана назвал возраст для выдачи смартфона детям
Министр по делам молодёжи Татарстана Азат Кадыров на круглом столе «Молодёжь как драйвер новой экономики» выступил с рекомендацией по возрасту использования гаджетов детьми.
Как сообщает «Татар-информ», Азат Рифгатович раскритиковал практику, когда родители дают ребёнку смартфон просто для того, чтобы он успокоился и не мешал.
«Сейчас очень высокая подверженность зависимости от гаджетов — телефонов, планшетов и так далее, особенно это заметно среди совсем маленьких детей. Я считаю, что смартфоны и планшеты должны попадать в руки ребёнка не раньше 10 лет, а лучше 12. Если до этого времени нужна связь, то можно обойтись кнопочным телефоном», — отметил министр.По мнению Кадырова, чрезмерное погружение в цифровую среду способно негативно влиять на психофизическое развитие. Отдельно он затронул тему искусственного интеллекта: знакомить школьников с ИИ, по его мнению, следует не раньше 8–9 класса. К этому возрасту у подростков уже формируется понимание цифровой гигиены и осознанное отношение к виртуальному пространству.