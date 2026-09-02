Министр по делам молодёжи Татарстана назвал возраст для выдачи смартфона детям

02 сентября 2026, 20:03

Фото: Istock/Arsenii Palivoda

Министр по делам молодёжи Татарстана Азат Кадыров на круглом столе «Молодёжь как драйвер новой экономики» выступил с рекомендацией по возрасту использования гаджетов детьми.





Как сообщает «Татар-информ», Азат Рифгатович раскритиковал практику, когда родители дают ребёнку смартфон просто для того, чтобы он успокоился и не мешал.

«Сейчас очень высокая подверженность зависимости от гаджетов — телефонов, планшетов и так далее, особенно это заметно среди совсем маленьких детей. Я считаю, что смартфоны и планшеты должны попадать в руки ребёнка не раньше 10 лет, а лучше 12. Если до этого времени нужна связь, то можно обойтись кнопочным телефоном», — отметил министр.