В Подмосковье за месяц отремонтировали более 3000 элементов детских площадок
3 041 поломку на детских площадках Московской области ликвидировали коммунальщики в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Состояние детских площадок регулярно проверяют инспекторы министерства. Особое внимание они уделяют надёжности крепления элементов, исправности механизмов, состоянию покрытия и цельности оплётки качелей.
«В Подмосковье насчитывается более 19 тысяч детских и спортивных площадок. Срок устранения выявленных на них дефектов, влияющих на безопасность, составляет сутки», — цитируются в сообщении слова вице-губернатор региона Владислава Мурашова.Больше всего поломок на площадках устранили в округе Щёлково — 383. На втором месте по этому показателю округ Фрязино (339), на третьем — Мытищи (305), на четвёртом — Дмитровский округ (132), а на пятом — Лобня (122).