Министр религии Малайзии Хасан: рабочий стресс делает людей гомосексуалистами*
Министр по делам религии Малайзии Зулкифли Хасан назвал рабочий стресс, социальное влияние и недостаточную религиозность среди основных причин так называемого «ЛГБТ*-поведения». Об этом сообщает портал South China Morning Post.
Заявление министра прозвучало в письменном ответе на парламентский запрос, касавшийся тенденций, связанных с ЛГБТ*, включая возраст, этническую принадлежность и сопутствующие факторы.
«Социальное влияние, сексуальный опыт, рабочий стресс и другие личные факторы относятся к этой категории возможных причин», — говорится в ответе Хасана.
Он также напомнил, что в Малайзии однополые отношения запрещены законом. По словам министра, в период с 2022 по 2025 год в стране зафиксировали 135 дел, связанных с ЛГБТ*-активностью.
Как отмечает South China Morning Post, высказывание министра вызвало резонанс в социальных сетях. Многие пользователи отреагировали на него с иронией, поставив под сомнение логику подобных выводов. В частности, в комментариях саркастически отмечалось, что при таком подходе высокий уровень занятости и стресса должен приводить к массовым изменениям поведения среди офисных работников и госслужащих.