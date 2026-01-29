Министр религии Малайзии Хасан: рабочий стресс делает людей гомосексуалистами*

29 января 2026, 16:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Министр по делам религии Малайзии Зулкифли Хасан назвал рабочий стресс, социальное влияние и недостаточную религиозность среди основных причин так называемого «ЛГБТ*-поведения». Об этом сообщает портал South China Morning Post.





Заявление министра прозвучало в письменном ответе на парламентский запрос, касавшийся тенденций, связанных с ЛГБТ*, включая возраст, этническую принадлежность и сопутствующие факторы.





«Социальное влияние, сексуальный опыт, рабочий стресс и другие личные факторы относятся к этой категории возможных причин», — говорится в ответе Хасана.