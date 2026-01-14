Достижения.рф

На «Кинопоиск», IVI и «Амедиатека» составили протоколы о пропаганде ЛГБТ*

Фото: iStock/demaerre

На руководителей крупнейших российских онлайн-кинотеатров — «Кинопоиска», IVI и «Амедиатеки» — составлены административные протоколы о пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Протоколы направлены в мировой суд Таганского района на директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, директора по контенту IVI Ивана Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева. При этом дела в отношении самих компаний пока не поступали в суд.

Причины составления протоколов официально не раскрыты, а даты рассмотрения судом ещё не назначены.

Иван Мусатов

