На «Кинопоиск», IVI и «Амедиатека» составили протоколы о пропаганде ЛГБТ*
На руководителей крупнейших российских онлайн-кинотеатров — «Кинопоиска», IVI и «Амедиатеки» — составлены административные протоколы о пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Протоколы направлены в мировой суд Таганского района на директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, директора по контенту IVI Ивана Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева. При этом дела в отношении самих компаний пока не поступали в суд.
Причины составления протоколов официально не раскрыты, а даты рассмотрения судом ещё не назначены.
Читайте также: