В Калифорнии школы скрывали от родителей информацию о смене пола* их детей
В США министерство образования раскритиковало школы Калифорнии за сокрытие от родителей информации о смене пола* их детей. Об этом сообщает Fox News
Министр образования Линда МакМэхон заявила, что при неэффективном руководстве губернатора Гэвина Ньюсома школьный персонал «даже хвастался содействием гендерным переходам*» и делился методами скрытия информации о детях от родителей. Она подчеркнула, что «дети не принадлежат государству — они принадлежат семьям».
По мнению чиновницы, подобная практика нарушает федеральный закон. Министерство образования намерено использовать все доступные механизмы, чтобы «привлечь штат к ответственности и восстановить родительские права».
