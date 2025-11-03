Министр транспорта Даффи: воздушное пространство США могут закрыть ради безопасности
В США предупредили о возможной приостановке авиасообщения из-за шатдауна
Соединённые Штаты могут временно закрыть авиасообщение, если из-за продолжающегося шатдауна возникнет угроза безопасности полётов. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр транспорта Шон Даффи.
«Если мы сочтём, что ситуация становится небезопасной, воздушное пространство будет закрыто», — подчеркнул глава ведомства.По словам Даффи, пока власти не рассматривают такой шаг, однако длительное прекращение работы государственных структур создаёт риски для стабильности авиационной системы.
Напомним, что работа правительства США официально приостановлена с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по продолжительности в истории страны — дольше был только 35-дневный кризис при администрации Дональда Трампа в 2019 году.