Министр транспорта Даффи: воздушное пространство США могут закрыть ради безопасности

В США предупредили о возможной приостановке авиасообщения из-за шатдауна
Соединённые Штаты могут временно закрыть авиасообщение, если из-за продолжающегося шатдауна возникнет угроза безопасности полётов. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр транспорта Шон Даффи.



«Если мы сочтём, что ситуация становится небезопасной, воздушное пространство будет закрыто», — подчеркнул глава ведомства.
По словам Даффи, пока власти не рассматривают такой шаг, однако длительное прекращение работы государственных структур создаёт риски для стабильности авиационной системы.

Напомним, что работа правительства США официально приостановлена с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по продолжительности в истории страны — дольше был только 35-дневный кризис при администрации Дональда Трампа в 2019 году.
