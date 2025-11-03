В Гамбурге сожгли автомобиль немецкого депутата от партии АдГ
«Антифа» взяла ответственность за поджог машины немецкого политика
В гамбургском районе Отмаршен неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Бауманна. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, около пяти утра политика разбудили сотрудники госбезопасности и сообщили о происшествии. Спустя 12 часов после инцидента ответственность за поджог взяла на себя радикальная группа «Антифа».
Отмечается, что ранее в парламентской фракции АдГ в Гамбурге произошёл скандал — из партии исключили депутата Роберта Риша, который участвовал в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге.
Читайте также: