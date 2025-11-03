В Гамбурге сожгли автомобиль немецкого депутата от партии АдГ

03 ноября 2025, 21:51

«Антифа» взяла ответственность за поджог машины немецкого политика

Фото: Istock / fernon

В гамбургском районе Отмаршен неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Бауманна. Об этом сообщает Bild.