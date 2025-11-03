«Характеристика не отражает реалий нашей страны»: Нигерия ответила Трампу

03 ноября 2025, 18:27

Президент Нигерии опроверг заявления Трампа о преследовании христиан

Фото: Istock / TexBr

Власти Нигерии выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о преступлениях против христиан в стране. Об этом сообщает Bloomberg.





По словам нигерийского лидера Бола Тинубу, подобная характеристика не соответствует действительности и не отражает реальную ситуацию в республике.





«Характеристика Нигерии как страны с религиозной нетерпимостью не отражает реалий нашей страны», — заявил президент.