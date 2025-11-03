«Характеристика не отражает реалий нашей страны»: Нигерия ответила Трампу
Президент Нигерии опроверг заявления Трампа о преследовании христиан
Власти Нигерии выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о преступлениях против христиан в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам нигерийского лидера Бола Тинубу, подобная характеристика не соответствует действительности и не отражает реальную ситуацию в республике.
«Характеристика Нигерии как страны с религиозной нетерпимостью не отражает реалий нашей страны», — заявил президент.Тинубу подчеркнул, что Абуджа продолжает быть настроена на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном.
С января 2020-го по сентябрь 2025 года в Нигерии произошло около 12 тысяч политически мотивированных нападений, однако большинство из них не связано с религиозной ненавистью.
Известно, что конфликты между мусульманами и христианами случаются в центральных районах страны, но их основной причиной является ограниченный доступ к сельскохозяйственным угодьям и водным ресурсам.