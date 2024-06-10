Заместитель главы РЖД Шило может стать замминистра транспорта

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Заместитель генерального директора РЖД перейдёт работать на должность заместителя министра транспорта. В правительстве РФ он будет курировать вопросы железнодорожного транспорта.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «РБК». В настоящее время вопросами железнодорожного транспорта занимается другой заместитель министра Валентин Иванов. Ожидается, что он займёт должность первого заместителя министра. По словам одного из собеседников издания, решение находится в процессе формализации. Однако он отметил, что точные сроки кадровых перестановок пока неизвестны.
После своего назначения в мае новым министром транспорта бывший губернатор Курской области Роман Старовойт отмечал, что не планирует в ведомстве значительных ротаций. По его словам, со многими сотрудниками Минтранса, в том числе с представителями руководства, ему случалось пересекаться ранее по работе.
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