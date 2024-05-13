Повышение Мантурова и отставка Шойгу: перестановка в кабмине, как губернаторы стали министрами

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7 мая после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство России ушло в отставку. Какие перестановки будут в российском правительстве расскажет редакция «Радио 1».
Михаил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Его кандидатуру на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов ГД.
Новый состав Кабинета министров
У председателя правительства останется 10 заместителей. 11 мая Михаил Мишустин представил на рассмотрение в ГД новый состав Кабинете министров РФ.
Новые лица Кабинета министров
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложен в качестве министра промышленности и торговли, а губернатор Курской области Роман Старовойт предложен кандидатом в руководство министерством транспорта. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложен кандидатом в руководство Минэнерго. Минспорту предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут была предложена в качестве кандидата на должность министра сельского хозяйства.
Предложенный на пост министра спорта Михаил Дегтярёв прибыл в Москву
Премьер-министр предложил ГД утвердить Дениса Мантурова первым вице-премьером правительства. Сейчас он исполняет обязанности вице-премьера — главы Министерства промышленности и торговли. Он сменит в должности Андрея Белоусова.
Краткая биография
Михаил Дегтярев
Родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве. Депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов, член высшего совета ЛДПР. Был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года. В 2021 году победил на выборах губернатора.
Сергей Цивилев
Родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области. Возглавляет Кузбасс с сентября 2018 года после победы на выборах. В 2023 году был переизбран на второй срок.
Антон Алиханов
Родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми Абхазской АССР. Он был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области 22 сентября 2015 года. Спустя год стал временно исполняющим обязанности главы региона. С 2017 года после победы на выборах возглавляет Калининградскую область.
Оксана Лут
Родилась 25 февраля 1979 года в Москве. Окончила Финансовую академию при правительстве РФ. Карьеру начинала в банках. С 2018 года работает в Министерстве сельского хозяйства РФ. Сперва в качестве заместителя министра, а после была назначена первым заместителем.
Роман Старовойт
Родился 20 января 1972 года в Курске. Кандидат педагогических наук. Назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области с 11 октября 2018 года. Возглавляет регион после победы на выборах в 2019 году.
Путин предложил кандидатуры на посты руководителей силового блока
Президент РФ Владимир Путин обозначил тех, кого он хотел бы видеть во главе силового блока. Предложения были внесены на рассмотрение Совета Федерации. Он предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), а Александра Бортникова – руководителем Федеральной службы безопасности (ФСБ). Путин хочет и дальше видеть на посту главы Росгвардии Виктора Золотова. Дмитрий Кочнев останется на посту директора Федеральной службы охраны (ФСО). Путин также предложил переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД.
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу, который занимал пост министра обороны, указом президента назначен секретарем Совета Безопасности РФ. На его место планируется назначить экономиста Андрея Белоусова.
Песков объяснил решение Путина сделать министром обороны Андрея Белоусова
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