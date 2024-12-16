Министр труда России прокомментировал возможное сокращение рабочего дня перед Новым годом

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Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ходе пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о возможном сокращении рабочего дня в преддверии новогодних праздников. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что у граждан России уже есть три выходных дня, которые предоставляются перед праздниками, что позволяет людям подготовиться к встрече Нового года и провести время с семьей. Котяков подчеркнул важность сохранения баланса между трудовой деятельностью и отдыхом.
Согласно утвержденному правительством графику новогодних и рождественских праздников, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года станет шестидневной. Выходной на 31 декабря был перенесен с 7 января. В итоге россияне смогут отдыхать 11 дней подряд.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что обсуждение вопроса о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, в настоящее время неактуально. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал он.
Согласно утвержденному правительством графику новогодних и рождественских праздников, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года станет шестидневной. Выходной на 31 декабря был перенесен с 7 января. В итоге россияне смогут отдыхать 11 дней подряд.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что обсуждение вопроса о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, в настоящее время неактуально. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова