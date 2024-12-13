Спрос на фейерверки в России упал на 9% за год

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В России с начала 2024 года спрос на фейерверки упал на 9%. К соответствующему выводу пришло исследование ИТ-компании «АТОЛ». Вместе с тем, как отмечается на 8% снизился спрос на бенгальские огни, но на 16% вырос на хлопушки.
«Фейерверки стали приобретать на 9% реже. Средняя стоимость покупки составляет 1 тысячу 387 рублей, что соответствует цене прошлого года. Объем продаж бенгальских огней снизился на 8%. При этом средняя стоимость покупки снизилась на 3% — до 56 рублей», — сообщила пресс-служба в беседе с АГН «Москва».Тем временем в Кузбассе полицейским удалось задержать того самого водителя, который вместе с друзьями пускал салюты из окна движущегося автомобиля прямо в центре Кемерово. Как сообщает «Сiбдепо», 20-летнего парня оштрафовали на 11 000 рублей сразу за несколько нарушений ПДД, за нарушение покоя и тишины грозит штраф в 1 000 и еще 15 000 — за нарушение противопожарной безопасности. Сам водитель заявил, что ни о чем не жалеет.
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