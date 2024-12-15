Половина россиян отказалась от телевизора в новогоднюю ночь

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Традиция просмотра новогодних «голубых огоньков» теряет популярность с каждым годом. Новый 2025 год встретит у телевизора только каждый десятый россиянин.
Соответствующие результаты сервиса Superjob приводит РБК. Согласно исследованию, 10% граждан страны первые минуты (а кто покрепче — и часы) после боя курантов проведут за просмотром новогодних развлекательных шоу. Около трети россиян оставят программу в качестве фона для застолья. А 47% жителей страны вообще откажутся от телевизора, предпочтя ему живое человеческое общение.
Наиболее желанными артистами в телевизионном эфире для россиян будут Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Анна Асти и участники шоу «Голос» Дина Зарипова и Сергей Волчков. Эксперты в сфере масс-медиа отмечают, что с каждым годом традиция проводить новогоднюю ночь у экрана телевизора слабеет. Например, в декабре 2023 года о нежелании смотреть развлекательные шоу в новогоднюю ночь заявляли 45% россиян.
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Александр Бойцов