Новогодняя ёлка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе

Фото: istockphoto/Valerii Maksimov
Праздничное новогоднее дерево, доставленное в Кремль из Подмосковья, оказалось вторым по высоте в Европе. Среди натуральных деревьев выше лишь 34-метровая ель, установленная в австрийской столице Вене.
Главная ёлка страны по традиции установлена на кремлёвской Соборной площади, сообщает РИА Новости. Её высота составляет 30 метров, диаметр ствола достигает 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — около восьми метров. Возраст зелёной красавицы этого года — 90 лет. Третье место среди ёлок, установленных в европейских столицах, занимает новогоднее дерево, которым будут любоваться жители Рима. Его высота 29 метров. В Варшаве символ Нового года на два метра ниже — 27 метров. В Лондоне высота ели составляет 25 метров.
Для сравнения, высота новогодней ели в Вашингтоне уступает своим заокеанским «подругам» и составляет 24 метра. Интересно, что во многих столицах государств Европы высота праздничной ёлки равна строго 20 метрам. Такие деревья установлены в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Самая высокая ель порадует бразильцев в Сан-Паулу. Её высота — 53 метра, но дерево искусственное.
С 2007 года новогодние ели в Кремль доставляются исключительно из Московской области. Третий год подряд главное праздничное дерево России находят в Можайском городском округе.
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Для сравнения, высота новогодней ели в Вашингтоне уступает своим заокеанским «подругам» и составляет 24 метра. Интересно, что во многих столицах государств Европы высота праздничной ёлки равна строго 20 метрам. Такие деревья установлены в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Самая высокая ель порадует бразильцев в Сан-Паулу. Её высота — 53 метра, но дерево искусственное.
С 2007 года новогодние ели в Кремль доставляются исключительно из Московской области. Третий год подряд главное праздничное дерево России находят в Можайском городском округе.
Читайте также:
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Александр Бойцов