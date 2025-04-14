Министр здравоохранения России Мурашко назвал идеологию бодипозитива токсичной

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)
Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал получающую всё более широкое распространение так называемую идеологию бодипозитива. По его мнению, она является токсичной.
Министр уверен, что пациенты, страдающие ожирением, нуждаются в помощи, так как это болезнь, к тому же порождающая другие недуги. Он не согласен с тем, чтобы люди отрицали наличие проблемы лишнего веса и жили, принимая своё тело в любом состоянии, не обращая внимания на вред, причиняемый собственному здоровью.
Бодипозитивом называют общественное движение, которое пропагандирует право человека комфортно ощущать себя в теле при любом внешнем виде, в том числе с лишним весом.
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«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — подчеркнул Михаил Мурашко.
Бодипозитивом называют общественное движение, которое пропагандирует право человека комфортно ощущать себя в теле при любом внешнем виде, в том числе с лишним весом.
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Александр Бойцов