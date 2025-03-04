Врачи НИКИ детства рассказали, чем опасно ожирение у детей и как его избежать

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, который называют новой неинфекционной эпидемией нашего времени. С каждым годом наблюдается рост числа детей и подростков с избыточной массой тела. О том, как избежать осложнений, связанных с ожирением, и помочь ребёнку скорректировать вес, рассказали специалисты НИКИ детства.
«Неправильное питание и недостаток физической активности — главные факторы, способствующие развитию детского ожирения. Избыток калорий, чрезмерное потребление углеводов и продуктов с большим содержанием сахара и жиров, а также замена прогулок и занятий спортом на проведение времени в гаджетах могут привести к появлению этой проблемы», — сообщила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Она добавила, что ожирение может привести к серьёзным последствиям для здоровья ребёнка, включая высокий риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Если у ребёнка избыточный вес или ожирение, не стоит самостоятельно назначать ему диету, так как она не является лечением и может нанести вред как физическому, так и психологическому здоровью ребёнка. В случае подозрения на ожирение важно обратиться к врачу, поскольку это состояние требует комплексного подхода в лечении.
«Только врач может подобрать подходящую терапию и дать индивидуальные рекомендации по изменению образа жизни. Выполнение этих рекомендаций потребует определённых усилий, ограничений и контроля. Часто такие изменения оказываются не столь трудными для ребёнка, как для его родителей. Начать первые шаги к переменам стоит с пересмотра домашнего рациона и пищевых привычек всей семьи», — отметила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.
Для профилактики лишнего веса у детей важно ограничить потребление высококалорийных продуктов (чипсы, конфеты, сладкие напитки и т. п.) и увеличить в рационе овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Кроме того
необходимо обеспечить ребёнку достаточную физическую активность.
Если у вас есть вопросы по поводу избыточного веса у ребёнка или других эндокринологических заболеваний, специалисты НИКИ детства готовы помочь. Записаться на консультацию можно по телефону эндокринологического отделения +7(498) 699-53-00 доб. 1901 и 1014 (для госпитализации).
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