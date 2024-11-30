В Москве полиция нашла оружие и контрабанду в ходе проверки пропаганды ЛГБТ*

Фото: iStock/ Dzurag
Работники полиции и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ходе рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* обнаружили оружие и контрабандный алкоголь в одном из клубов Москвы, сообщалось на сайте главного управления МВД по столице.
По данным ведомства, полиция северо-востока столицы совместно с городским управлением ФСБ провели проверку незаконной деятельности в ночном клубе на Складочной улице. Там осуществляли пропаганду движения ЛГБТ*.
В ходе обыска клуба правоохранители обнаружили контрабандный алкоголь без акцизов. Ещё у неизвестного гражданина изъяли оружие. Его отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали директора туристического клуба «Мен Тревел» Андрея Котова — он набирал в поездки ЛГБТ*-группы. Он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Читайте также:
В Забайкалье хозяйку гей-клуба с наряженными мужчинами отправили под домашний арест
В РПЦ рассказали о неочевидной связи квадробинга и ЛГБТ*
Гей-вечеринки и съемки порно: священника-консерватора отстранили от служения
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
В ходе обыска клуба правоохранители обнаружили контрабандный алкоголь без акцизов. Ещё у неизвестного гражданина изъяли оружие. Его отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали директора туристического клуба «Мен Тревел» Андрея Котова — он набирал в поездки ЛГБТ*-группы. Он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Читайте также:
В Забайкалье хозяйку гей-клуба с наряженными мужчинами отправили под домашний арест
В РПЦ рассказали о неочевидной связи квадробинга и ЛГБТ*
Гей-вечеринки и съемки порно: священника-консерватора отстранили от служения
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Ольга Енгалычева