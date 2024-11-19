Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно

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В Великобритании подростки вывели на сенсорный экран, на котором висело предупреждение об опасности на автостоянке, видео для взрослых, пишет Daily Mail.
Совет валлийской деревни Лохарн собрал 10 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), чтобы установить информационное табло с сенсорным экраном у прибрежной автостоянки. С помощью него водителей предупреждали о частых приливах, из-за которых стоянку затопляет.
Уточняется, что данное табло было без специальной защиты, что позволило группе местных подростков взломать экран и транслировать с помощью него порно. После того, как про инцидент узнали местные власти, то табло сразу же выключили. Вместо него была установлена фанера с надписью «Высокий прилив».
Согласно информации издания, некоторые местные жители порадовалась отключению табло, поскольку не все были рады тому, что такая огромная сумма бюджета, состоящего из их налогов, пошла на подобную вещь.
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Уточняется, что данное табло было без специальной защиты, что позволило группе местных подростков взломать экран и транслировать с помощью него порно. После того, как про инцидент узнали местные власти, то табло сразу же выключили. Вместо него была установлена фанера с надписью «Высокий прилив».
Согласно информации издания, некоторые местные жители порадовалась отключению табло, поскольку не все были рады тому, что такая огромная сумма бюджета, состоящего из их налогов, пошла на подобную вещь.
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Екатерина Коршунова