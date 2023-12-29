Минкульт высказался о лишении Киркорова звания народного артиста после «голой вечеринки»

В фильме «Иван Васильевич меняет всё» Филиппа Киркорова заменит Никита Кологривый, который стал известен по сериалу «Слово пацана» и фильму «По щучьему велению». При этом роль куклы, которую сыграла Анна Асти, получила Клава Кока. Об этом сообщает Mash.