Минкульт высказался о лишении Киркорова звания народного артиста после «голой вечеринки»

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В пресс-службе Минкультуры России сообщили, что певца Филиппа Киркорова не лишат звания Народного артиста после участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.
Напомним, блогер Анастасия Ивлева организовала вечеринку с дресс-кодом «почти голый». Среди приглашенных артистов был Филипп Киркоров, внешний вид которого возмутил общественность. Позже певец принес извинения и заявил, что не знал заранее о характере мероприятия.
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Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor
Анастасия Крестьянова