Минмолодежи РТ назвало стоимость путевок в летние оздоровительные лагеря

02 июня 2026, 18:46

Минмолодежи РТ: стоимость путевок в летние лагеря — от 6 до 56 тысяч рублей

Продолжительность летних смен в детских оздоровительных лагерях для детей из Татарстана в новом сезоне составляет от 7 до 24 дней. Родительский взнос — от 6 до 56 тысяч рублей. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на брифинге в Казани, передает «Татар-информ».