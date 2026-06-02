Минмолодежи РТ назвало стоимость путевок в летние оздоровительные лагеря
Продолжительность летних смен в детских оздоровительных лагерях для детей из Татарстана в новом сезоне составляет от 7 до 24 дней. Родительский взнос — от 6 до 56 тысяч рублей. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на брифинге в Казани, передает «Татар-информ».
Отдых на морском побережье является самым дорогим. В родительский взнос входит стоимость дороги, которая значительно увеличилась и составляет более половины родительской платы, отметил он.
Цены на путевки в лагеря республики этим летом варьируются от 20 до 26 тысяч рублей, в муниципальные лагеря – от 6 до 20 тысяч рублей, а в коммерческие – от 40 до 100 тысяч рублей.
Путевка в лагеря Анапы, например, в «Витязево» или «Глобус», обойдется примерно в 50 тысяч рублей, тогда как в крымский лагерь «Сәләт – Ак Барс» стоимость составит 56,3 тысячи рублей.
