Москвичам предрекли 27-градусную жару
В воскресенье, 7 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 27 градусов Цельсия. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает RT.
В среду и четверг, 3 и 4 июня, температура поднимется до плюс 21–24 градусов, а в пятницу она может достигнуть плюс 26 градусов Цельсия. В выходные также ожидается тепло: в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 21–26 градусов, а в воскресенье станет ещё теплее — до плюс 27 градусов. Ночные температуры останутся выше 10 градусов, примерно от плюс 10 до плюс 15 градусов в течение всей недели, пояснил Ильин.
По его словам, на этой неделе существенных дождей в Москве не предвидится. В четверг возможны кратковременные локальные осадки. В выходные, особенно в воскресенье, вероятность более сильных осадков увеличивается, отметил метеоролог.
Читайте также: