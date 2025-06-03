Минниханов назвал ЕГЭ не лучшим подходом к оценке знаний

03 июня 2025, 17:50

Рустам Минниханов (Фото: kremlin.ru)

ЕГЭ заставляет детей концентрироваться на отдельных дисциплинах, а не на общих знаниях, поэтому его нельзя назвать лучшим подходом для оценки. Об этом порталу «Татар-информ» заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.





