Минниханов назвал ЕГЭ не лучшим подходом к оценке знаний
ЕГЭ заставляет детей концентрироваться на отдельных дисциплинах, а не на общих знаниях, поэтому его нельзя назвать лучшим подходом для оценки. Об этом порталу «Татар-информ» заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Мое отношение к ЕГЭ отрицательное. Школа должна дать базовое образование. А когда выбираешь для сдачи конкретные предметы, то все внимание уходит им. Никогда не знаешь, какой предмет в жизни тебе будет больше нужен», — сказал он в рамках встречи с участниками «Движения первых».По мнению главы региона, у человека может не быть пятерок, но он «должен знать все» и учиться «всю жизнь». Чиновник признался, что сейчас ему нужна химия и иностранные языки, которым он уделял недостаточно внимания. Рустам Минниханов призвал школьников не расстраиваться из-за плохих баллов, ведь в жизни, по его словам, у ребят будут разные экзамены.