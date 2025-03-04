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Названы ключевые блоки разговора Путина с главой Татарстана

Какохо перечислил ключевые блоки разговора Путина с главой Татарстана
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Глава исполкома татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо перечислил ключевые блоки в разговоре президента РФ Владимира Путина и руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Об этом он рассказал в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, эти два блока — общественно-политическая обстановка и социально-экономический вопрос. В первом, отметил он, все стабильно, так как Татарстан находится в лидерах по числу религиозных организаций, чему уделяется много внимания.
«Ключевой блок – социально-экономический. Здесь прослеживается стабильность. Мы услышали, что удалось решить проблему комплектующих в машиностроении, в частности — при сборке КАМАЗов. Модернизированы и другие предприятия в отрасли, процесс идет позитивно», — поделился председатель исполкома.
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В российском регионе произошел скачок разводов из-за подорожания их оформления
04 марта 2025, 13:15

Фото: iStock/Rawf8

В российском регионе зафиксировали скачок разводов из-за подорожания госпошлины на их оформление. Об этом сообщила начальник татарстанского управления ЗАГС Гузялия Сагитова, передает «Татар-информ».
Всплеск расторжения браков произошел в Нижнекамске, где за декабрь заявления подали 269 семей, что составляет 14% от общего годового количества. Одной из причин Сагитова назвала повышение с 1 января стоимости госпошлины с 650 рублей до 5000 рублей.
«Более половины разводов пришлись на первые 10 лет супружества. Особенно тревожит тенденция разрыва отношений уже в первый год совместной жизни — в 2024 году 50 семей (почти 5% от общего числа разводов) расторгли брак в течение 12 месяцев после свадьбы. Самый короткий союз продлился всего два месяца», — пишет издание.
Вместе с пошлиной на развод выросла стоимость и других услуг ЗАГС. К примеру, теперь смена имени стоит 5000 рублей вместо 1600.

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#брак
#демография
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Священник Павел Островский раскрыл истинное значение Великого поста
Священник Островский: Великий пост нужен для проявления любви к Богу и ближнему
04 марта 2025, 13:09

Павел Островский (фото: Telegram/pavelostrovski)

Воздержание в Великий пост нужно в первую очередь для того, чтобы проявить любовь к Богу и ближнему, а не ради самого воздержания. Об этом заявил настоятель Георгиевского храма в московском поселке Нахабино иерей Павел Островский. По его словам, 40 дней — большой отрезок времени, потому все люди, так или иначе, пост нарушают.
«Мы воздерживаем себя от чего-либо для того, чтобы проявить любовь к Богу и к ближнему. <…> Это не Богу нужно, это нам, людям, нужно учиться воздерживаться. И поэтому пусть каждый человек смотрит, по каким причинам и как ему этот пост выстраивать», — пояснил Островский в беседе с RT.
В то же время доцент кафедры хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков рассказал о забытых крупах и кашах, которые можно употреблять в период Великого поста. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указал на полбу, ячневую крупу и пшеничную крупу.
«Забытая многими старая добрая каша — результат переработки твердых сортов пшеницы, в которых содержится большое количество клетчатки. Пшеничная каша очищает организм благодаря неперевариваемым пищевым волокнам, снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает свертываемость крови, укрепляет стенки сосудов и нормализует уровень глюкозы в крови», — отметил Кандроков.
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Синоптик спрогнозировала погоду в Москве на этой неделе
Синоптик Позднякова: всю неделю в Москве ожидается мокрый снег с дождем
04 марта 2025, 13:01

Фото: iStock/ValerijaP

Всю неделю в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег с дождем, а температура будет превышать климатическую норму. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, погоду в столице будут определять атмосферные фронты.
«Они будут не очень резко выражены, но тем не менее практически в течение всей рабочей недели у нас будут приниматься осадки от небольших до умеренных. В ночное время это будет преимущественно мокрый снег, а в дневное время — мокрый снег и дождь. То есть погода характерная для марта по осадкам», — поделилась она в беседе с RT.
Позднякова также рассказала о погоде в конце недели. В разговоре с «Известиями» метеоролог заявила, что погода в Москве улучшится, а воздух может прогреться до 7 градусов, что существенно превышает климатическую норму.
«Что касается конца рабочей недели и праздничных дней, погода нас ожидает с переменной облачностью, уже без существенных осадков, ждем повышения температуры. И в ночные, и в дневные часы температура уже будет положительная», — отметила синоптик.
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#метеоролог
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Адвокат объяснил, за какие растения на даче могут посадить в тюрьму
Адвокат Сычев: наказание за запрещенные растения ждет тех, кто их культивирует
04 марта 2025, 11:47

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Административное или уголовное наказание за выращивание запрещенных культур на дачных участках грозит тем, кто занимается их культивацией, но если человек не знает о появлении подобных растений и их свойствах, то привлечение к ответственности будет незаконным. Об этом заявил адвокат и юрист Олег Сычев. По его словам, сначала дачника должны оповестить о свойствах растущего у него цветка или другой флоры.
«Под выращиванием могут пониматься культивация, полив посевов и всходов с целью доведения их до стадии созревания. А культивирование подразумевает, что процесс выращивания совершенствуется. Например, используются механизмы, которые увеличивают массовость рассады, или средства, повышающие производительность», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, юрист Ольга Леонова напомнила, что полный список запрещенных к выращиванию растений указан в постановлении российского правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. В разговоре с РИАМО, передает «Ciбдепо», специалист указала, что среди таких культур: мак, конопля, голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская, шалфей предсказателей и многие другие.
«Предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей, а в некоторых случаях могут применить административный арест на 15 суток. Кроме того, к уголовной ответственности могут привлечь и за хранение или получение от 3 граммов семян указанных запрещенных растений», — отмечает издание.
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«Бездна и разрыв»: Киновед объяснил, почему фильм «Анора» собрал все награды на «Оскаре-2025»
Киновед Шпагин: «Анора» собрала награды на «Оскаре-2025» из-за разрыва шаблонов
04 марта 2025, 11:44

Съемочная группа фильма «Анора» (Фото: кадр с церемонии награждения)

Церемония вручения 97 премии «Оскар-2025», завершившаяся в Лос-Анджелесе, стала, как и обычно, ярким шоу. Было некоторое количество неожиданных моментов, триумфов, впечатляющих нарядов. Главным триумфатором кинопремии стал фильм «Анора» Шона Бэйкера, который получил пять разных наград. В России кинокартина получила популярность благодаря российскому актеру Юре Борисову.
Киновед Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что фильм «Анора» потряс мир из-за своего темперамента.

«У нас давно не было такого темпераментного фильма с разрывом и историей, находящейся на пределе и сокращающей все барьеры. Все кино, и в Голливуде, и в Европе стало плохим. Все заплыло толерантностью и, главное, отсутствием смыслов, боязнью показать бездну в человеке. А в «Аноре» эта бездна совершенно на пределе. Более того, здесь крайне интересная возникает тема: из мухи раздувается страшный слон, а потом из этого возникает неразрешимая трагедия», — объяснил эксперт.

​Фото: кадр из трейлера фильма «Анора»

По его словам, «Анора» как бы утолила голод по исчезновению этой темы с совершенно мощной и истерической игрой актёров.

«Также фильм сделан в тренде современного кино: с движущейся камерой, документализированной подачей материала. Это не только в форме замечается, но и в содержании», — сказал Шпагин.

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