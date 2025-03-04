Названы ключевые блоки разговора Путина с главой Татарстана

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Глава исполкома татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо перечислил ключевые блоки в разговоре президента РФ Владимира Путина и руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Об этом он рассказал в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, эти два блока — общественно-политическая обстановка и социально-экономический вопрос. В первом, отметил он, все стабильно, так как Татарстан находится в лидерах по числу религиозных организаций, чему уделяется много внимания.
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«Ключевой блок – социально-экономический. Здесь прослеживается стабильность. Мы услышали, что удалось решить проблему комплектующих в машиностроении, в частности — при сборке КАМАЗов. Модернизированы и другие предприятия в отрасли, процесс идет позитивно», — поделился председатель исполкома.Читайте также:
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Данил Пономарев