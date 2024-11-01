Миноборнауки обозначило стоимость экзаменов для мигрантов

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Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства о стоимость сдачи экзаменов, необходимых для получения российского гражданства. Документ представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что для получения гражданства РФ мигранту необходимо сдать два экзамена: по русскому языку и по истории России и основам законодательства страны. Каждый из них обойдётся иностранцу в 2950 рублей.
Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ составит 5900 рублей, а для получения разрешения на работу или патента – 3800 рублей.
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Анастасия Чинкова