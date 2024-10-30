Стало известно, что в России выросло число нелегальных мигрантов

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства заявил, что в РФ наблюдается 40%-ный рост числа нелегальных мигрантов. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, по состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона иностранных граждан, из которых свыше 740 000 не имели законных оснований для пребывания. С начала года количество таких лиц увеличилось почти на 40%.
Колокольцев отметил, что некоторые мигранты приезжают в Россию по туристической визе и затем остаются в стране.
Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год.
Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в приоритете у ГД РФ является работа по наведению порядка в сфере незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Колокольцев отметил, что некоторые мигранты приезжают в Россию по туристической визе и затем остаются в стране.
Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год.
Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в приоритете у ГД РФ является работа по наведению порядка в сфере незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова