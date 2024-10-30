Стало известно, что в России выросло число нелегальных мигрантов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент Саломе Зурабишвили и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, то это будет считаться доказательством того, что ее обвинения являются ложными. Об этом пишет РИА Новости.