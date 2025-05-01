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Минобороны хочет взыскать с «Военторга» почти миллион рублей

Фото: iStock/ArtemSam

Фото: iStock/ArtemSam

Минобороны РФ обратилось в московский Арбитражный суд с требованием взыскать с акционерного общества «Военторг» почти один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Министерство обороны Российской Федерации [подало] исковое заявление... Сумма исковых требований — 913 994,4 рублей», — говорится в материалах суда.

В общем с начала этого года Минобороны подало 10 исковых заявлений в отношении «Военторга». Их сумма составляет порядка 2,6 миллионов рублей. Часть обращений были удовлетворены судом. Причины данного иска не уточняются.

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Орбита МКС была изменена из-за угрозы столкновения с космическим мусором
01 мая 2025, 02:08

Фото: iStock/forplayday

Орбита МКС была увеличена на 540 м из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает официальный telegram-канал Роскосмоса.
«По данным ЦНИИмаш, в 01:10 мск были включены двигатели корабля "Прогресс МС-30", которые проработали 212,79 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров» — говорится в сообщении.

Период обращения станции после совершения маневра практически достиг 93 минут. Средняя высота орбиты составляет 418,74 километров, а минимальная 417,86. Максимальное значение высоты составляет 438,05 километров.

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#мкс
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#космос
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В России с мая нельзя будет переводить свыше 100 тысяч рублей через ССП
01 мая 2025, 00:38

Фото: iStock/scyther5

С мая 2025 года россияне не смогут переводить свыше 100 тысяч рублей через специальные системы переводов. Об этом сообщает «Российская газета».
«Россияне не смогут разово отправлять более 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации (на основе паспортных данных и ФИО) через специальные сервисы переводов», — передает издание.

Нововведения начнет действовать с 30 мая. Теперь россияне смогут переводить деньги без открытия банковского счета только на сумму не превышающую 100 тысяч рублей. Это же распространяется и на эквивалентную иностранную валюту. Как отмечали авторы законопроекта, таким образом будет организована помощь в борьбе с легализацией доходов граждан, полученных незаконным путем.

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#помощь
#россияне
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Стало известно, когда в России пройдёт музыкальный конкурс «Интервидение»
Музыкальный конкурс «Интервидение» пойдёт 20 апреля в Москве
30 апреля 2025, 21:14

Фото: iStock/Berezko

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. Площадкой для его проведения станет LIVE Арена, сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.
Напомним, что идею о проведении в России аналога «Евровидения» выдвинула глава Минкульта Ольга Любимова в ноябре 2023 года. Позже, в сентябре прошлого года, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что песенный конкурс, как ожидается, пройдёт осенью 2025 года. Предполагается, что участие в нём примут представители около 20 государств.

Напомним также, что премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства» полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном конкурсе «Интервидение».

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#музыка
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Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело в России
СК РФ возбудил дело против Быкова* о распространении фейков об армии
30 апреля 2025, 20:58

Дмитрий Быков (фото: Instagram** @dmi_bykov)

В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении недостоверных сведений о российской армии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Отмечается, что писателя подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частями статей УК РФ о публичном распространении фейков о деятельности ВС РФ, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

В настоящее время также рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск.

Напомним, что Минюст РФ включил Быкова* в реестр иноагентов в июле 2022 года. В настоящее время он проживает в США.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград
Путин: в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика
30 апреля 2025, 20:57

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика. Главу государства процитировало агентство РИА Новости.
Российский лидер обратил внимание, что над этим вопросом можно подумать, однако решение о переименовании должны принимать жители города.

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название [Сталинград], то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации также обещал подумать над этим вопросом.

Ранее лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Главы государств возложили венки к Вечному огню, почтив память защитников Сталинграда.

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