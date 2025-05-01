Минобороны хочет взыскать с «Военторга» почти миллион рублей

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Минобороны РФ обратилось в московский Арбитражный суд с требованием взыскать с акционерного общества «Военторг» почти один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Министерство обороны Российской Федерации [подало] исковое заявление... Сумма исковых требований — 913 994,4 рублей», — говорится в материалах суда.
В общем с начала этого года Минобороны подало 10 исковых заявлений в отношении «Военторга». Их сумма составляет порядка 2,6 миллионов рублей. Часть обращений были удовлетворены судом. Причины данного иска не уточняются.
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