В Казани открыли первый центр для помощи вышедшим на свободу осужденным

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В Казани открылся первый в регионе центр помощи осужденным, вышедшим на свободу. В центре намерены заниматься психологической помощью и предоставлением социальных услуг определенным лицам.
Также бывших заключенных будут обеспечивать жильем, сообщает «Татар-информ».
Центр пробации будет помогать в поиске работы, восстановлении документов и родственных связей.
В УФСИН России по Республике Татарстан считают, что работа в этом направлении значительно облегчит возвращение бывших осужденных в социальную жизнь. Основная цель такой помощи – сократить количество повторно совершенных преступлений.
В середине февраля главка ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Ветров сообщил, что в Подмосковье создали 14 исправительных центров для осужденных. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
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Центр пробации будет помогать в поиске работы, восстановлении документов и родственных связей.
В УФСИН России по Республике Татарстан считают, что работа в этом направлении значительно облегчит возвращение бывших осужденных в социальную жизнь. Основная цель такой помощи – сократить количество повторно совершенных преступлений.
В середине февраля главка ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Ветров сообщил, что в Подмосковье создали 14 исправительных центров для осужденных. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
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Манцаев Рамиль