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В Казани открыли первый центр для помощи вышедшим на свободу осужденным

В Казани открыли первый в регионе центр пробации
Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Казани открылся первый в регионе центр помощи осужденным, вышедшим на свободу. В центре намерены заниматься психологической помощью и предоставлением социальных услуг определенным лицам.
Также бывших заключенных будут обеспечивать жильем, сообщает «Татар-информ».

Центр пробации будет помогать в поиске работы, восстановлении документов и родственных связей.

В УФСИН России по Республике Татарстан считают, что работа в этом направлении значительно облегчит возвращение бывших осужденных в социальную жизнь. Основная цель такой помощи – сократить количество повторно совершенных преступлений.

В середине февраля главка ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Ветров сообщил, что в Подмосковье создали 14 исправительных центров для осужденных. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.

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#жизнь
#тюрьма
#казань
#татарстан
Россиянам назвали эффективный способ, как собрать чемодан и не забыть ничего важного
Pravda.Ru: чемодан нужно собирать по методу «5-4-3-2-1»
30 апреля 2025, 19:13

Фото: iStock/Irina Shatilova

Метод «5-4-3-2-1» поможет быстро собрать чемодан для путешествия, ничего не забыть и не набрать лишнего, пишет Pravda.Ru.
По данным издания, метод «5-4-3-2-1» подходит как для коротких поездок, так и для полноценного отпуска. Благодаря такому способу можно быстро собрать необходимый минимум без страха забыть важное.

«Метод основывается на распределении одежды по категориям. В базовой версии: 5 верхов — футболки, рубашки, топы; 4 низа — шорты, брюки, юбки; 3 пары обуви; 2 платья или сезонные вещи — например, толстовка или куртка; 1 комплект аксессуаров — ремень, очки, шарф», — говорится в статье.

При этом автор отмечает, что купальники сюда не входят и их число надо рассчитывать отдельно.

Тем временем заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Пётр Крылов в беседе с RT предупредил, что при поездке за пределы города можно столкнуться с различными природными опасностями.

«Их набор зависит как от времени года, так и от особенностей окружающих природных ландшафтов. Высока вероятность встречи с дикими животными. Они могут укусить или быть переносчиками заболевания, в том числе бешенства», — рассказал специалист.

Он также отметил, что опасность могут представлять змеи, особенно в периоды пробуждения после зимней спячки и в жаркую сухую погоду.

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Дачникам рассказали, какие саженцы можно сажать на майские праздники
Агроном Воробьёв: на майские праздники можно высаживать саженцы без листьев
30 апреля 2025, 18:39

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

На майские праздники дачники могут высаживать саженцы без листьев. Об этом рассказал агроном, биолог Михаил Воробьёв.
«Можно высадить в грунт те саженцы, которые выкопаны в питомнике или у соседей, то есть без листиков. Те, которые в садовых центрах продаются, они в тёплых помещениях начинают активно расти, и листики могут повредиться», — рассказал Воробьёв в беседе с RT.

Он посоветовал в средней полосе России, где на майские бывают заморозки, высаживать в грунт только саженцы без листьев.

Тем временем Общественная Служба Новостей пишет, что на своём дачном участке можно вырастить грибы. Автор отмечает, что самыми неприхотливыми видами являются вешенки, шампиньоны и опята. При этом для выращивания грибов важно подобрать место.

«Для грибов, растущих на субстрате (вешенки, шампиньоны), подходят затененные участки с защитой от прямых солнечных лучей. Древесные виды размещают вблизи пней или на подготовленных бревнах. Грибы-симбионты высаживаются под соответствующими деревьями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вешенки растут при 15–20°C, шампиньоны — при 20–25°C, древесные виды — при 10–15°C.

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#грибы
#погода
#заморозки
#саженцы
#воробьёв
#служба
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Демограф предупредил о снижении рождаемости в России в течение ближайших 10 лет
Эксперт Алексей Ракша: В России сейчас демографическая яма
30 апреля 2025, 18:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Россия сталкивается с серьезной демографической проблемой. Падение рождаемости в стране достигнет своего пика к 2030 году, считает демограф Алексей Ракша.
Специалист отметил, что в стране сейчас в основном рожает поколение 90-х и начала 2000-х. Все это означает стремительное снижение рождаемости.

«У нас сейчас демографическая яма. Сейчас рожает поколение 90-х и начала 2000-х. А людей этого поколения мало. Поэтому демографическая яма достигнет своего дна к 2030-му. Такая ситуация, как у нас сейчас с числом рождений, продлится ещё примерно 10 лет. Будет мало рождений», - заявил эксперт в интервью «Татар-информ».

При этом Ракша отметил, что вопрос с рождаемостью в России обстоит лучше, чем в Евросоюзе. Эта проблема наблюдается и в Китае, но там все нивелируется за счет большой общей численности населения.

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#эксперт
#снижение
#ребёнок
#рождаемость
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На форум «Сильные идеи» прислали свыше 1 тыс. идей по кадровой теме
30 апреля 2025, 17:37

Фото: t.me/ideas_forum

На форум «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Национальная кадровая инициатива» поступило более 1 тыс. идей. Об этом сообщили организаторы форума.
Россиян приглашают к участию в форуме. Они могут представить свои проекты, в том числе на тему кадровой политики. Заявку на участие в форуме можно подать до 15 мая на платформе.

Одним из направлений форума стала «Национальная кадровая инициатива». Россиянам предлагают представить проекты, благодаря которым может быть создана целостная экосистема подготовки кадров.

Участники форума смогут представить свои решения по таким темам, как профессии будущего и программы подготовки, профориентация через игры и VR, переподготовка педагогов для работы с новыми технологиями.
«На предыдущих форумах в кадровом треке подавали много интересных проектов. Лучшие из них не просто вошли в топ-100 или были представлены руководству страны, а получили реальную поддержку и масштабирование», – рассказал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.
Двухдневный форум запланирован на лето, он пройдёт в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.

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#форум
#россия
#проекты
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«Готовим кастрюльки»: в Москве и Подмосковье стартует сезон плановых отключений горячей воды
30 апреля 2025, 17:34

Фото: iStock/banusevim

Впереди теплые деньки, а это значит, что совсем скоро в Москве и Подмосковье начнётся плановое отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону теплоснабжения. О том, когда начнутся профилактические и ремонтные работы на системах водоснабжения, а также как подготовиться к отсутствию горячей воды, читайте в материале «Радио 1».

Когда отключат горячую воду в Москве и Подмосковье в 2025 году


В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по улучшению качества горячего тепло- и водоснабжения. В период с мая по сентябрь будут проводиться плановые отключения горячего водоснабжения. Конкретные даты зависят от района и состояния тепловых сетей.

Где узнать график отключения горячей воды в Москве и Подмосковье


Фото: iStock/LeoWolfert

Варианты получения информации для жителей города Москва

1. Портал mos.ru: Один из наиболее удобных ресурсов. Для получения данных о графике отключений достаточно ввести адрес своего дома в поисковой строке. Портал также предлагает возможность подписаться на уведомления в личном кабинете, что позволит оперативно получать информацию о любых изменениях.

2. Сайты тепловых компаний: Если вы знаете, какая организация отвечает за теплоснабжение вашего дома, можно посетить её веб-сайт. На таких ресурсах часто публикуется информация о плановых отключениях, а также можно найти контактные данные для обратной связи.

3. Мобильные приложения: Приложения «Госуслуги Москвы» и ГИС ЖКХ позволяют пользователям ввести адрес проживания и получать автоматические уведомления о плановых отключениях горячей воды.

4. Справочные службы: Для получения информации можно обратиться по телефонам справочной службы правительства Москвы ( 7 (495) 777-77-77) или единого диспетчерского центра ЖКХ ( 7 (495) 539-53-53).

Информация для жителей Подмосковья размещена на следующих ресурсах:

1. Интерактивная карта коммунальных услуг: Этот ресурс предоставляет возможность подписаться на e-mail-рассылку уведомлений о плановых работах, а также узнать контакты управляющих компаний и обратиться в местные администрации.

2. Портал «Добродел»: На этом сайте жители могут подключить уведомления о профилактических работах в своих домах. Уведомления будут приходить в виде пуш-уведомлений на мобильный телефон или на электронную почту.

3. Горячая линия Министерства энергетики Московской области: Для получения актуальной информации можно обратиться по номеру 8 (499) 455-54-15.

Кроме того, управляющая компания обязана уведомить жильцов об отключении горячего водоснабжения. Информация может быть размещена на информационном стенде или на двери подъезда. Управляющая компания должна разместить объявление не менее чем за 10 дней до проведения работ.

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Что делать и куда обращаться, если вовремя не включили горячую воду


Фото: iStock/antikainen

В случае задержки подачи горячего водоснабжения после планового отключения рекомендуется обратиться в соответствующие инстанции для получения разъяснений и разрешения сложившейся ситуации.

Первоочередным шагом должно быть обращение в управляющую компанию, ответственную за обеспечение горячего водоснабжения в данном районе. Контактная информация управляющей компании, включая номер телефона и адрес, обычно предоставляется в уведомлении об отключении или размещается на официальном сайте компании.

Если управляющая компания не предоставляет обоснованных и аргументированных объяснений причин задержки подключения горячего водоснабжения, следует обратиться в контролирующие органы. В частности, это может быть отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации вашего района, контактные данные которого можно найти на официальном сайте администрации. Также целесообразно обратиться в прокуратуру района, которая осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Дополнительно можно направить обращение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, контактные данные которого легко найти в открытых источниках, а также на горячую линию губернатора вашей области.

Зачем отключают горячую воду


Фото: iStock/tanyss

В рамках планового технического обслуживания системы горячего водоснабжения проводятся работы по замене и ремонту коммуникаций и насосного оборудования. Это позволяет предотвратить возможные сбои в работе системы и обеспечить её бесперебойное функционирование.

Как подготовиться к отключению горячей воды


Чтобы избежать лишних расходов и предотвратить возможные проблемы с сантехникой в квартире, стоит заранее подготовиться к запланированному отключению горячей воды.

Во-первых, нужно закрыть вентили на горячей воде в квартире. Обычно они находятся в специальном шкафчике, где спрятаны все трубы.
Почему это важно? Потому что когда в доме проводят ремонт труб горячего водоснабжения, их не отключают полностью. Так трубы не портятся и не ржавеют. Но в это время из крана горячей воды будет течь холодная, хотя счётчик будет считать её горячей. А горячая вода стоит дороже, чем холодная.

Во-вторых, не забудьте закрыть краны на горячей воде в квартире. Если вдруг сломается кран на трубе, которая идёт от общего стояка, это поможет избежать поломки других кранов в квартире. Ведь в трубах может быть накипь или ржавчина, которые попадут в квартиру во время ремонта. Это может повредить сантехнику или даже вызвать аварию, если горячую воду подадут под сильным давлением.

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