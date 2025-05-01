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Главная / Новости / Общество/ В России с мая нельзя будет переводить свыше 100 тысяч рублей через ССП

В России с мая нельзя будет переводить свыше 100 тысяч рублей через ССП

Фото: iStock/scyther5

Фото: iStock/scyther5

С мая 2025 года россияне не смогут переводить свыше 100 тысяч рублей через специальные системы переводов. Об этом сообщает «Российская газета».
«Россияне не смогут разово отправлять более 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации (на основе паспортных данных и ФИО) через специальные сервисы переводов», — передает издание.

Нововведения начнет действовать с 30 мая. Теперь россияне смогут переводить деньги без открытия банковского счета только на сумму не превышающую 100 тысяч рублей. Это же распространяется и на эквивалентную иностранную валюту. Как отмечали авторы законопроекта, таким образом будет организована помощь в борьбе с легализацией доходов граждан, полученных незаконным путем.

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#россияне
Стало известно, когда в России пройдёт музыкальный конкурс «Интервидение»
Музыкальный конкурс «Интервидение» пойдёт 20 апреля в Москве
30 апреля 2025, 21:14

Фото: iStock/Berezko

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. Площадкой для его проведения станет LIVE Арена, сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.
Напомним, что идею о проведении в России аналога «Евровидения» выдвинула глава Минкульта Ольга Любимова в ноябре 2023 года. Позже, в сентябре прошлого года, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что песенный конкурс, как ожидается, пройдёт осенью 2025 года. Предполагается, что участие в нём примут представители около 20 государств.

Напомним также, что премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства» полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном конкурсе «Интервидение».

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Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело в России
СК РФ возбудил дело против Быкова* о распространении фейков об армии
30 апреля 2025, 20:58

Дмитрий Быков (фото: Instagram** @dmi_bykov)

В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении недостоверных сведений о российской армии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Отмечается, что писателя подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частями статей УК РФ о публичном распространении фейков о деятельности ВС РФ, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

В настоящее время также рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск.

Напомним, что Минюст РФ включил Быкова* в реестр иноагентов в июле 2022 года. В настоящее время он проживает в США.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград
Путин: в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика
30 апреля 2025, 20:57

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика. Главу государства процитировало агентство РИА Новости.
Российский лидер обратил внимание, что над этим вопросом можно подумать, однако решение о переименовании должны принимать жители города.

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название [Сталинград], то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации также обещал подумать над этим вопросом.

Ранее лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Главы государств возложили венки к Вечному огню, почтив память защитников Сталинграда.

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#россияне
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Россиянам назвали эффективный способ, как собрать чемодан и не забыть ничего важного
Pravda.Ru: чемодан нужно собирать по методу «5-4-3-2-1»
30 апреля 2025, 19:13

Фото: iStock/Irina Shatilova

Метод «5-4-3-2-1» поможет быстро собрать чемодан для путешествия, ничего не забыть и не набрать лишнего, пишет Pravda.Ru.
По данным издания, метод «5-4-3-2-1» подходит как для коротких поездок, так и для полноценного отпуска. Благодаря такому способу можно быстро собрать необходимый минимум без страха забыть важное.

«Метод основывается на распределении одежды по категориям. В базовой версии: 5 верхов — футболки, рубашки, топы; 4 низа — шорты, брюки, юбки; 3 пары обуви; 2 платья или сезонные вещи — например, толстовка или куртка; 1 комплект аксессуаров — ремень, очки, шарф», — говорится в статье.

При этом автор отмечает, что купальники сюда не входят и их число надо рассчитывать отдельно.

Тем временем заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Пётр Крылов в беседе с RT предупредил, что при поездке за пределы города можно столкнуться с различными природными опасностями.

«Их набор зависит как от времени года, так и от особенностей окружающих природных ландшафтов. Высока вероятность встречи с дикими животными. Они могут укусить или быть переносчиками заболевания, в том числе бешенства», — рассказал специалист.

Он также отметил, что опасность могут представлять змеи, особенно в периоды пробуждения после зимней спячки и в жаркую сухую погоду.

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#очки
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Дачникам рассказали, какие саженцы можно сажать на майские праздники
Агроном Воробьёв: на майские праздники можно высаживать саженцы без листьев
30 апреля 2025, 18:39

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

На майские праздники дачники могут высаживать саженцы без листьев. Об этом рассказал агроном, биолог Михаил Воробьёв.
«Можно высадить в грунт те саженцы, которые выкопаны в питомнике или у соседей, то есть без листиков. Те, которые в садовых центрах продаются, они в тёплых помещениях начинают активно расти, и листики могут повредиться», — рассказал Воробьёв в беседе с RT.

Он посоветовал в средней полосе России, где на майские бывают заморозки, высаживать в грунт только саженцы без листьев.

Тем временем Общественная Служба Новостей пишет, что на своём дачном участке можно вырастить грибы. Автор отмечает, что самыми неприхотливыми видами являются вешенки, шампиньоны и опята. При этом для выращивания грибов важно подобрать место.

«Для грибов, растущих на субстрате (вешенки, шампиньоны), подходят затененные участки с защитой от прямых солнечных лучей. Древесные виды размещают вблизи пней или на подготовленных бревнах. Грибы-симбионты высаживаются под соответствующими деревьями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вешенки растут при 15–20°C, шампиньоны — при 20–25°C, древесные виды — при 10–15°C.

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