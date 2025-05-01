В России с мая нельзя будет переводить свыше 100 тысяч рублей через ССП

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С мая 2025 года россияне не смогут переводить свыше 100 тысяч рублей через специальные системы переводов. Об этом сообщает «Российская газета».
«Россияне не смогут разово отправлять более 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации (на основе паспортных данных и ФИО) через специальные сервисы переводов», — передает издание.
Нововведения начнет действовать с 30 мая. Теперь россияне смогут переводить деньги без открытия банковского счета только на сумму не превышающую 100 тысяч рублей. Это же распространяется и на эквивалентную иностранную валюту. Как отмечали авторы законопроекта, таким образом будет организована помощь в борьбе с легализацией доходов граждан, полученных незаконным путем.
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