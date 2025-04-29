Мещанский суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

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Мещанский суд Москвы принял решение об аресте гражданина с фамилией Филипов по обвинению в государственной измене. Согласно информации из картотеки инстанции, суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет РИА Новости.
Подробности о личности фигуранта и сути уголовного дела остаются неизвестными, что связано с наличием грифа секретности. Важно отметить, что постановление суда об избрании меры пресечения уже вступило в силу.
Согласно статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, за государственную измену предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Жителя Перми приговорили к 13 годам колонии за денежный перевод ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, за государственную измену предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Жителя Перми приговорили к 13 годам колонии за денежный перевод ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова