Минобороны подало иск к «Бауманке»

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Министерство обороны РФ подало в суд иск к МГТУ (Московскому государственному техническому университету) имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы.
Отмечается, что общая сумма иска равна 38 млн 300 тыс. 416 рублей. В материалах суда поясняется, что исковое заявление было принято, а также возбуждено производство.
В качестве ответчика по делу проходит военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Претензии российского оборонного ведомства к вузу не уточняются. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.
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