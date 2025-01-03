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Минобороны подало иск к «Бауманке»

Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на сумму свыше 38 млн рублей
Фото: iStock/lakshmiprasad S

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Министерство обороны РФ подало в суд иск к МГТУ (Московскому государственному техническому университету) имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы.


Отмечается, что общая сумма иска равна 38 млн 300 тыс. 416 рублей. В материалах суда поясняется, что исковое заявление было принято, а также возбуждено производство.

В качестве ответчика по делу проходит военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Претензии российского оборонного ведомства к вузу не уточняются. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.

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Новую комету ATLAS получится увидеть с Земли без бинокля
РИА Новости: новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля
03 января 2025, 08:35

Фото: iStock/PaulFleet

Комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем в понедельник, 13 января, и в случае, если она переживет сближение, станет видна жителям Земли без бинокля. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.
По его словам, эта комета была открыта с помощью того же телескопа, что и комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, которую можно было увидеть без телескопа осенью прошлого года. Короткий отметил, что условия наблюдения C/2024 G3 будут лучше в южном полушарии Земли, но при этом есть вероятность, что она будет видна и для жителей северного полушария.

Эксперт заключил, что ближайшие дни должны определить возможный блеск кометы и условия видимости.

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#земля
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Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году
Аналитик Солодовникова: в 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию
03 января 2025, 07:41

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Работающие пенсионеры в 2025 году начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом заявила эксперт Президентской академии Марина Солодовникова в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, индексацию применят к размеру страховой пенсии работающего пенсионера, учитывая все пропущенные повышения за периоды работы с 2016 года. Уточняется, что соответствующий вариант предусмотрен для того, чтобы граждане, которые находятся на пенсии, но при этом работают, могли получить значимую прибавку.

Размер индексации будет считаться от той суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы не работал, заключила Солодовникова.

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#пенсии
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#налоги
#мрот
#работа
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Появился шанс на выплату ветеранам ВОВ 80 тыс. рублей в честь Дня Победы
Депутат ГД Кошелев предложил выплатить ветеранам ВОВ по ​80 тысяч рублей
03 января 2025, 03:10

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев (ЛДПР) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить в 2025 году единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны. Это предложение связано с 80-летним юбилеем Победы, сообщает РИА Новости.
«Настоящим просим Вас рассмотреть предложение об установлении в 2025 году единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии», — говорится в документе.
В обращении подчеркивается, что сейчас ветераны получают ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, однако в юбилейные годы сумма может быть увеличена, что соответствует указу президента России от 2019 года.

Кошелев отметил, что ветераны — это «золотой фонд» страны и символ гордости нации.

«Они отстояли наше будущее, подарили нам мир и свободу», — подчеркнул депутат.
Государство обязано окружить этих героических людей заботой, обеспечив достойные условия жизни, как знак признательности за их вклад в Победу.

5 декабря 2024 года сообщалось, что подмосковные ветераны получили единовременную выплату в 40 тыс. рублей в честь годовщины начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой.

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#выплаты
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#фонд
#лдпр
#россия
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В Госдуме рассмотрят новый законопроект
Вячеслав Володин: законопроект о защите русского языка рассмотрят в приоритете
02 января 2025, 18:04

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект об ограничении англицизмов в русском языке и его защите рассмотрят в приоритете, проинформировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — сказал он.
Профильному комитету уже поручено подготовить проект будущего закона для рассмотрения в первом чтении.

Согласно инициативе, предложено ограничить использование англицизмов и других иностранных слов на публике. Кроме того, это коснется различных наименований.

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#законопроект
#новости
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«Столото» объяснило, сколько получит победитель «Новогоднего миллиарда»
Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит более 781 миллиона рублей
02 января 2025, 14:54

Фото: iStock/payphoto

Победитель «Новогоднего миллиарда» после вычета налога получит более 781 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
Отмечается, что точная сумма выигрыша после вычета налога составит 781 598 156 рублей. Примечательно, что все обязанности по уплате налога «Столото» берет на себя.

По предварительной информации, билет, выигравший один миллиард рублей, был приобретен на сайте компании. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 11 млн билетов.

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В Роскачестве привели перечень не подлежащих возврату товаров

В РФ вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте
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#лотерея
#налоги
#деньги
#победа
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В Роскачестве привели перечень не подлежащих возврату товаров
Роскачество: в магазин нельзя вернуть продукты, бытовую технику и парфюм
02 января 2025, 13:50

Фото: istockphoto/aaalll

Россиянам привели перечень невозвратных товаров, пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов Роскачества. В частности, к таковым относятся: продукты, бытовая техника и электроника, парфюм, предметы личной гигиены, белье, чулки, носки, а также животные, растения, автомобили, ювелирные изделия с драгоценными камнями, книги, мебель и мотовелотовары.
Исключением из правила является брак. Причем в некоторых случаях экспертиза должна подтвердить, что поломка не является последствием неправильного обращения с товаром со стороны покупателя. Что касается всего остального, вернуть товар в магазин можно в период от 14 до 30 дней (в зависимости от товарной категории) при наличии чека и упаковки. Сам товар должен быть в неиспользованном виде.

«Для возврата необходимо обратиться в магазин, где была совершена покупка. Работа с возвратом может отличаться в зависимости от магазина, поэтому лучше заранее ознакомиться с их политикой», — добавили в Роскачестве.

В случае с маркетплейсами все гораздо проще — интернет-продавец обязан предоставить клиенту все данные о товаре. Вернуть покупку можно в срок от недели до трех месяцев (если информация о сроке и порядке возврата не предоставлена в письменном виде при доставке). Причем данное правило работает в том числе и с невозвратными товарами. Покупатель может потребовать деньги или обмен.

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#новости
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Стало известно о новом законе в России
С 5 марта полиция по закону сможет свободно заходить в дома мигрантов
02 января 2025, 12:18

Фото: istockphoto/Dzurag

Полицейские получат доступ в жилье мигрантов, которые подпадают под высылку в рамках государственного контроля. Соответствующие нормы коснутся не только жилья, но и других помещений. Закон вступит в силу 5 марта.
Кроме того, правоохранители имеют право запрашивать всю документацию и данные для исполнения своих обязанностей. Это касается в том числе налоговой, банковской, коммерческой и прочей охраняемой законом тайны.

Полиция сможет пользоваться техническими средствами наблюдения. Изменения затронут физ- и юрлиц, которые оказывают «содействие в пребывании на территории РФ» подпадающим под режим высылки мигрантам.

Перед этим президент России Владимир Путин обязал мигрантов-нелегалов урегулировать свой статус или покинуть страну.

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#мир
#россия
#мигранты
#закон
#полиция
#новости
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Исчезнувшая 52 года назад британка была найдена живой и здоровой
В Британии нашли живой и здоровой пропавшую 52 года назад женщину
02 января 2025, 12:16

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Англии найдена женщина, пропавшая без вести 52 года назад. Об этом информирует газета The Guardian.
В 1972 году из Ковентри пропала 16-летняя Шейла Фокс. На момент пропажи она жила вместе с родителями и могла находиться в отношениях с молодым человеком.

Несколько дней назад правоохранители вновь опубликовали снимок 16-летней девушки с пометкой «Разыскивается», и на этот раз поиски увенчались успехом. Спустя некоторое время в полицию Уэст-Мидлендса позвонили и сообщили о местонахождении уже 68-летней Шейлы. Уточняется, что это было одно из самых продолжительных расследований пропавших без вести.

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Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
02 января 2025, 11:07

Фото: iStock/OlgaKorica

С четверга, 2 января, 2025 года изменились тарифы на оплату проезда в столичном транспорте. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Одна поездка по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась на два рубля. Уточняется, что самым выгодным способом остается оплата по биометрии — она составит 59 рублей.

Стоимость проезда по карте «Тройка», билету «Кошелек» обойдется москвичам в 63 рубля, на 90 минут — 94 рубля.

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