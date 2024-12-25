Стало известно об исках пассажиров «Азимута» ​против пилотов после ЧП в Анталье

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Шесть пассажиров подали иск против экипажа самолета Superjet российской авиакомпании «Азимут». Пилоты обвиняются в намеренном создании аварийной ситуации для получения страховки, сообщает турецкий телеканал Oda TV.
Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Сочи — Анталья, оказался в центре скандала после жесткой посадки и последующего возгорания фюзеляжа в аэропорту Антальи 24 ноября.
Истцы утверждают, что у лайнера якобы истекал срок страхового полиса, а авиакомпания находилась в сложной финансовой ситуации. Кроме того, пассажиры требуют раскрытия данных черного ящика, технической документации и проведения масштабного расследования.
Также канал Oda TV уверен, что лайнеру «грозил пожар» еще за полтора месяца до аварии в Анталье. Самолет якобы уже терпел крушение во время одной из прошлых посадок, но все равно продолжил полеты. Однако конкретные детали и даты заявленных ЧП канал не уточнил.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, оценивая ущерб в 1 миллион рублей. В авиакомпании «Азимут» причину жесткой посадки объяснили сдвигом ветра.
Проверки Ространснадзора после инцидента выявили пять предписаний, которые должны быть устранены к концу февраля 2025 года.
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Истцы утверждают, что у лайнера якобы истекал срок страхового полиса, а авиакомпания находилась в сложной финансовой ситуации. Кроме того, пассажиры требуют раскрытия данных черного ящика, технической документации и проведения масштабного расследования.
«Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера «Азимута» подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар», — передает Oda TV.По словам адвоката истцов Джандаша Гюрола, пилоты могли нарушить статью 101 закона Турции о гражданской авиации, согласно которой капитан несет ответственность за безопасность полета.
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Также канал Oda TV уверен, что лайнеру «грозил пожар» еще за полтора месяца до аварии в Анталье. Самолет якобы уже терпел крушение во время одной из прошлых посадок, но все равно продолжил полеты. Однако конкретные детали и даты заявленных ЧП канал не уточнил.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, оценивая ущерб в 1 миллион рублей. В авиакомпании «Азимут» причину жесткой посадки объяснили сдвигом ветра.
Проверки Ространснадзора после инцидента выявили пять предписаний, которые должны быть устранены к концу февраля 2025 года.
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Мария Моисеева