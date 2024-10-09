Нейросеть выявила в Подмосковье более 24 тыс. случаев нелегальной торговли

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 24 тысяч случаев нелегальной торговли выявили в Московской области благодаря системе с искусственным интеллектом, запущенной в мае прошлого года, более 16,9 тыс. выявленных нарушений были успешно устранены, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«ИИ-технологии в Подмосковье стали мощным инструментом в борьбе с незаконной уличной торговлей. Они помогают оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать соблюдение законодательства», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Искусственный интеллект анализируют видео, поступающее с камер системы «Безопасный регион», выявляет объекты уличной торговли, сохраняет кадр и формирует задание на проверку этой территории. На место выезжает представитель администрации муниципалитета, осматривает торговый объект и опровергает либо подтверждает нарушение.
Отмечается, что к системе проверки уличной торговли подключено более 6 тысяч видеокамер «Безопасного региона».
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