Нейросеть выявила в Подмосковье более 24 тыс. случаев нелегальной торговли

Власти Москвы в сентябре утвердили три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на востоке, северо-востоке и юге города. Об этом сообщил заместитель мэра столица по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.