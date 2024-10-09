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С 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдёт симпозиум «Создавая будущее»

09 октября 2024, 10:59
Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Открытие Национального центра «Россия» запланировано на 4 ноября. Первым его мероприятием станет международный симпозиум «Создавая будущее», сообщили в пресс-службе центра.
Участников ожидают три насыщенных дня и более 60 мероприятий, охватывающих четыре основных направления исследования:

  • будущее человека;
  • будущее технологий;
  • будущее многополярного мира;
  • будущее цивилизаций.



«Миссия Симпозиума — воссоздать интерес общества к проектированию будущего. Это инициированная Россией площадка для диалога о будущем многополярного мира, в центре которого Человек. Мы стремимся объединить умы со всего мира, чтобы вместе исследовать новые горизонты и проложить путь вперед», — поделился куратор Симпозиума «Создавая будущее» Александр Молчанов.
В симпозиуме примут участие выдающиеся эксперты со всего мира, которые обсудят различные сценарии развития будущего. Среди них учёные, футурологи, философы, представители креативных индустрий, культурной среды, органов власти и отраслевых бизнес-сообществ.

В рамках мероприятия состоится открытие выставки, которая будет способствовать обсуждению идеи диалога о будущем мира, где человек находится в центре внимания. Эта выставка поможет каждому посетителю осознать свою роль в создании будущего и вызовет стремление стать частью процесса его создания.

Симпозиум под названием «Создавая будущее» состоится с 4 по 6 ноября.

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#мероприятия
В декабре в «Крокус Экспо» проведут выставку-форум «Безопасность и охрана труда»
09 октября 2024, 11:26

Фото: пресс-служба БИОТ

28-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) будет проходить в «Крокус Экспо» с 10 по 13 декабря, главной задачей мероприятия станет выработка решений по сбережению трудовых ресурсов и населения России, сообщает пресс-служба форума.
«В рамках мероприятия состоится бизнес-форум, на котором обсудят партнёрство с Китаем и Индией, целевой набор иностранных работников, маркировку рекламы и работу с маркетплейсами. Кроме того, ключевыми темами мероприятия станут охрана здоровья работников, создание безопасных условий труда и управление рисками», — говорится в сообщении.
На форуме-выставке также запланирован показ моделей спецодежды, цифровая олимпиада по охране труда, массовое обучение сердечно-лёгочной реанимации, различные мастер-классы, шоу-программы и пр.

Полная информация о форуме-выставке «Безопасность и охрана труда» размещена на сайте мероприятия.

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#россия
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СФ одобрил закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госномера
09 октября 2024, 11:04

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Совет Федерации одобрил закон о лишении прав на срок до 1,5 лет за использование устройств, которые позволяют скрыть государственный номер автомобиля. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас водители, которые управляют транспортными средствами с грязными номерами, могут быть оштрафованы на 500 рублей. За езду без номеров предусмотрены более строгие меры — штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Установка подложных номеров влечет за собой штраф в 2 500 рублей.

Законом предлагается ужесточить административную ответственность за управление транспортом с госзнаками, которые оборудованы устройствами, затрудняющими их идентификацию или позволяющими их изменять или скрывать. За это правонарушение планируется наказывать лишением права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. За повторное нарушение предлагается вводить наказание в виде лишения прав на срок до полутора лет.

Ранее сообщалось, что в России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наказание
#меры
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ГИБДД предложила ввести новые ограничения для российских водителей
ГИБДД предложила запретить установку нештатных двигателей повышенной мощности
09 октября 2024, 11:03

Фото: iStock/Aleksei Andreev

ГИБДД предложила ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности и запретить удлинение рамы автомобиля в кустарных условиях. Данные проекты поправок к постановлению правительства России представлены на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Отмечается, что под запрет могут попасть двигатели, мощность или крутящий момент которых превосходит характеристики штатного мотора более чем на четверть. А раму автомобиля нельзя самостоятельно удлинять, если это не предусмотрено производителем. В настоящее время к таким манипуляциям часто прибегают водители большегрузов, чтобы увеличить грузоподъёмность машины.

Кроме того, в проекте указывает предложение о запрете самостоятельного перевода автомобиля с бензина на газ и установки дополнительных сидений, не предусмотренных в конструкции транспортного средства изначально.

По сведениям ГИБДД, запрет на установку мощных двигателей обусловлен тем, что они могут «порвать» трансмиссию автомобиля, в результате чего машина на полном ходу может попасть в ДТП.

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#гибдд
#водители
#ограничения
#россия
#автомобили
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Нейросеть выявила в Подмосковье более 24 тыс. случаев нелегальной торговли
09 октября 2024, 10:47

Фото: iStock/martin_

Свыше 24 тысяч случаев нелегальной торговли выявили в Московской области благодаря системе с искусственным интеллектом, запущенной в мае прошлого года, более 16,9 тыс. выявленных нарушений были успешно устранены, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«ИИ-технологии в Подмосковье стали мощным инструментом в борьбе с незаконной уличной торговлей. Они помогают оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать соблюдение законодательства», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Искусственный интеллект анализируют видео, поступающее с камер системы «Безопасный регион», выявляет объекты уличной торговли, сохраняет кадр и формирует задание на проверку этой территории. На место выезжает представитель администрации муниципалитета, осматривает торговый объект и опровергает либо подтверждает нарушение.

Отмечается, что к системе проверки уличной торговли подключено более 6 тысяч видеокамер «Безопасного региона».

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#подмосковье
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NYT: В КНР на фоне падения рождаемости чиновники расспрашивают женщин о детях
09 октября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

На фоне сокращения численности населения Китая правительственные чиновники приходят домой к местным жительницам. Они расспрашивают их на предмет наличия либо отсутствия планов заводить детей.
Об этом сообщает газета The New York Times. Журналисты разговаривали с китайскими женщинами, которые рассказали им, что чиновники задавали им вопросы по телефону или даже приходили лично к ним домой. Кроме того, в городах проводятся бесплатные добрачные медицинские осмотры. У семейных пар выявляют степень склонности к наследственным заболеваниям и советуют заводить детей до 35 лет.

На протяжении десятилетий отделения Ассоциации планирования семьи в разных городах и провинциях Китай проповедовали принцип «одна семья — один ребёнок». В настоящее время подход к проблеме деторождения кардинально поменялся. В городских администрациях создаются специальные группы для пропагандирования рождения детей. Но теперь уже сами китайцы не слишком к этому стремятся. По данным опросов, те, кто родился после 90-х годов XX века предпочитают вовсе не иметь детей.

Согласно демографическим исследованиям, суммарный коэффициент рождаемости (то есть сколько в среднем детей рожает одна женщина на протяжении жизни) в Китае один из самых низких в мире. В 2023 году он составлял 1,0. Для сравнения, в США этот показатель равен 1,62. Это последствия проводимой многие годы политики «одна семья — один ребёнок», когда за нарушение этого правила грозили серьёзные санкции, а женщин могли даже принуждать к абортам.

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#чиновники
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В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий
Ефимов: власти Москвы в сентябре утвердили три проекта КРТ
09 октября 2024, 10:33

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Власти Москвы в сентябре утвердили три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на востоке, северо-востоке и юге города. Об этом сообщил заместитель мэра столица по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Он отметил, что в общей сложности планируется застроить девять гектаров земли. Площадку в Ивановском районе выставят на торги, редевелопмент земли в Нагатино-Садовниках проведёт её правообладатель, а реорганизацию территории в Свиблово и Ростокино осуществит оператор КРТ.

По проведённым подсчётам, в данные проекты необходимо будет инвестировать 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 1,1 миллиарда рублей. В результате проделанной работы в городе появится более 2,6 тысячи новых рабочих мест.

На реализацию проектов уйдёт от четырёх до пяти лет.

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#строительство
#проект
#развитие
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Власти Приморья введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере в 2025 году
09 октября 2024, 10:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Власти Приморского края намерены в следующем году запретить мигрантам работать по патентам по 41 виду экономической деятельности, включая перевозку пассажиров, такси, логистику и курьерскую деятельность. Соответствующий проект постановления главы региона представлен на региональном портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе говорится об установлении на 2025 год запрета на привлечение на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. В Перечне к постановлению указан 41 вид экономической деятельности, которой нельзя будет заниматься мигрантам. В частности, им запретят осуществлять регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе управление городским и междугородним общественным транспортом. При этом исключением станет работа на экскурсионных и туристических автобусах.

Также из проекта следует, что иностранцам запретят работать в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности, здравоохранения, образования и оказания социальных услуг.

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#приморский край
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#перевозки
#транспорт
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Заместитель главы округа Павловский Посад Филипп Ефанов провёл встречи с жителями
09 октября 2024, 10:20

Фото: istockphoto / Maxim Bassein

Во время обхода территории Павловского Посада заместитель главы округа Филипп Ефанов вновь встретился с жителями дома № 1 на улице Вокзальной, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
«Месяц назад мы проводили встречу, где были обозначены вопросы жителей многоквартирного дома и сроки их решения. Сегодня мы видим новую детскую игровую площадку, установленную в рамках программы "Формирование современной комфортной городской среды", место "тихого" отдыха с малыми архитектурными формами. Безусловно двор преобразился. По просьбе жителей дополнительно установим несколько скамеек и детскую песочницу», — отметил Ефанов.
Также по просьбам жителей Филипп Ефанов осмотрел детскую площадку на улице Вокзальной, дом 4, и пообщался с жильцами дома 59 на улице Фрунзе, которые выразили обеспокоенность по поводу модернизации ДИПа.

«По улице Вокзальной, дом 4 рассмотрим возможность модернизации детского игрового комплекса в будущем году. По улице Фрунзе, дом 59 проработаем с МБУ "Благоустройство" частичную замену элементов детской игровой площадки и замену резинового покрытия», — сообщил первый заместить главы округа.
Ответы на все интересующие вопросы можно получить по телефону Горячей линии Главы: 2-12-04.

Записаться на личный приём можно по телефону: 2-11-79.

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#павловский посад
#московская область
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Экс-телеведущую ВГТРК Курбангалееву* объявили в международный розыск
Экс-телеведущую Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ
09 октября 2024, 10:12

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* объявлена в международный розыск. Об этом сообщается в документах, которые приводит РИА Новости.
Отмечается, что экс-телеведущую обвиняют по статье о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейковых сведений о действиях российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды.

Напомним, что уголовное дело в отношении Курбангалеевой* было возбуждено 11 мая 2014 года. Также в деле фигурируют иные неустановленные лица.

Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента её фактического задержания на территории России, передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

С 2007 по 2014 годы Курбагалеева* была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает в Праге.

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*признана Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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