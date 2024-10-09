С 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдёт симпозиум «Создавая будущее»

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Открытие Национального центра «Россия» запланировано на 4 ноября. Первым его мероприятием станет международный симпозиум «Создавая будущее», сообщили в пресс-службе центра.
Участников ожидают три насыщенных дня и более 60 мероприятий, охватывающих четыре основных направления исследования:
В рамках мероприятия состоится открытие выставки, которая будет способствовать обсуждению идеи диалога о будущем мира, где человек находится в центре внимания. Эта выставка поможет каждому посетителю осознать свою роль в создании будущего и вызовет стремление стать частью процесса его создания.
Симпозиум под названием «Создавая будущее» состоится с 4 по 6 ноября.
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- будущее человека;
- будущее технологий;
- будущее многополярного мира;
- будущее цивилизаций.
«Миссия Симпозиума — воссоздать интерес общества к проектированию будущего. Это инициированная Россией площадка для диалога о будущем многополярного мира, в центре которого Человек. Мы стремимся объединить умы со всего мира, чтобы вместе исследовать новые горизонты и проложить путь вперед», — поделился куратор Симпозиума «Создавая будущее» Александр Молчанов.В симпозиуме примут участие выдающиеся эксперты со всего мира, которые обсудят различные сценарии развития будущего. Среди них учёные, футурологи, философы, представители креативных индустрий, культурной среды, органов власти и отраслевых бизнес-сообществ.
В рамках мероприятия состоится открытие выставки, которая будет способствовать обсуждению идеи диалога о будущем мира, где человек находится в центре внимания. Эта выставка поможет каждому посетителю осознать свою роль в создании будущего и вызовет стремление стать частью процесса его создания.
Симпозиум под названием «Создавая будущее» состоится с 4 по 6 ноября.
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Дайана Хусинова