Минобороны проводит XII акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!»
XII Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» пройдет с 20 октября по 25 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Участниками мероприятий станут старшеклассники, а также студенты вузов и средне-специальных учебных заведений страны. Молодым людям расскажут о военных профессиях, возможностях обучения, особенностях поступления, перспективах службы и карьерного роста, а также о мерах поддержки.
«Целью акции является адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в военные вузы, о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ», – говорится в сообщении ведомства.В ходе мероприятий запланированы встречи с представителями вузов Минобороны РФ, руководством регионального штаба «Юнармии», «Движения первых» и других военно-патриотических организаций. Заявления для прохождения учебы в военных заведениях принимаются до 20 апреля 2027 года.