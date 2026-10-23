Минобороны проводит XII акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!»

23 октября 2026, 16:33

Фото: iStock/vladj55

XII Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» пройдет с 20 октября по 25 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.





Участниками мероприятий станут старшеклассники, а также студенты вузов и средне-специальных учебных заведений страны. Молодым людям расскажут о военных профессиях, возможностях обучения, особенностях поступления, перспективах службы и карьерного роста, а также о мерах поддержки.

«Целью акции является адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в военные вузы, о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ», – говорится в сообщении ведомства.