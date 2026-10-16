Продолжается прием заявок на VI Всероссийский конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России»
Департамент развития малого и среднего предпринимательства и налогового стимулирования Минэкономразвития России информирует о проведении VI Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России».
Цель мероприятия заключается в стимулировании интереса молодых людей к предпринимательству через изучение истории российского бизнеса и знакомство с успехами известных российских предпринимателей. Кроме того, конкурс направлен на создание положительного имиджа предпринимателя в обществе.
Школьники и студенты имеют возможность представить свои работы, посвящённые истории российского предпринимательства, выдающимся бизнесменам, меценатам и благотворителям. Для участия в конкурсе принимаются работы в различных форматах: эссе, научные исследования, видеоролики, фотографии, подкасты, статьи, образовательные курсы и другие проекты.
Прием заявок осуществляется с 1 сентября 2026 года по 28 февраля 2027 года на официальном сайте. Объявление и награждение победителей состоится в мае 2027 года в Москве.
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