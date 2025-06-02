Минобороны РФ хочет взыскать с РЖД свыше 45 млн рублей по серии новых исков
Министерство обороны России через суд пытается взыскать с РЖД свыше 45 миллионов рублей по серии новых исков. Об этом сообщает ТАСС.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги". Сумма исковых требований совокупно составляет 45 млн 431 тыс. 863 рубля», — передает агентсво текст исковых материалов.
Соответсвующее заявление уже подано в московский арбитражный суд. При этом 23 мая Минобороны уже подавало восемь исковых заявлений, по которым с РЖД требуют взыскать более 30 миллионов рублей.