В Москве студент поджог оборудование на жд по заданию кураторов из Украины

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Московский студент обвиняется в поджоге оборудования на железной дороге по зданию украинских кураторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Гереев Курбан Алимсолтанович, гражданин Российской Федерации, холостой, имеющий полное среднее образование, учащийся Политехнического колледжа №8, обвиняется следственными органами в том, что он поджег релейный шкаф на рязанском направлении Московской железной дороги, чем причинил РЖД материальный ущерб и создал угрозу безопасности пассажиров», — передает агентство.
Как после рассказал сам обвиняемый, поджег был совершен после того, как его убедили в этом украинские кураторы. Последние сами вышли на студента через интернет-мессенджеры. Гергееву грозит до 20 лет тюрьмы за теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
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