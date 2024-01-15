Минобороны РФ обвинило США в проведении экспериментов с вирусом оспы

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НИИ инфекционных болезней армии США провело эксперименты, используя два штамма вируса натуральной оспы. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в рамках своего выступления в брифинге.
По его словам, подобные действия американцев демонстрирует их пренебрежительное отношение к международным нормам биобезопасности.
Он пояснил, что работы с данным вирусом разрешается проводить только в американском Центре по контролю заболеваемости и российском Государственном научном центре «Вектор». При этом исследователи из США проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов.
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«Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, так как значительная часть населения стала восприимчива к натуральной оспе и другим ортопоксвирусам в результате утраты популяционного иммунитета», — заявил Кириллов.
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Элина Позднякова