Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Вирусолог раскрыл, насколько опасна «болезнь Х»

Вирусолог раскрыл, насколько опасна «болезнь Х»

Вирусолог Аграновский объяснил, насколько вероятна «болезнь Х»
15 января 2024, 13:58
Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy

Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) эксперты Всемирной организации здравоохранения, ведущие вирусологи и инфекционисты планируют обсудить «болезнь X». Специалисты называют её наиболее вероятной после ковида угрозой, которая способна превзойти пандемию коронавируса по количеству смертей в 20 раз.
Многие уверены, что на место «болезни Х» может прийти любой из существующих сегодня вирусов. Однако профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что ни один из них не способен вызвать новую пандемию.
«Это гипотетическая болезнь, которая введена Всемирной организацией здравоохранения как некая опция, как то, что нудно просчитывать на компьютерах, смотреть, какие могут быть новые сценарии развития эпидемии. Но её ещё нет. Ничего конкретного не имеется ввиду. Мы не знаем, что может вызвать эпидемию в следующий раз, мы никогда не готовы, как и с covid-19, потому что патогены меняются, и в природе есть шанс появления новых патогенов», — отметил он.

Аграновский подчеркнул, что нельзя рассматривать «болезнь Х» как некий заговор. По его словам, это вполне реалистичный сценарий, который может настигнуть мир через неопределенное время.

Читайте также:

Роспотребнадзор призвал носить маски при перевозке больных ковидом и гриппом

В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру

Врач раскрыл, как защититься от самого опасного гриппа
#болезнь
#мир
#вирусолог
#эпидемия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах заработала новая поликлиника на 200 посещений в смену
15 января 2024, 13:46

Фото: Роман Яковлев

Полностью решён вопрос с первичной медицинской помощью в Мытищах - новая поликлиника на 200 посещений в смену начала приём пациентов. Об этом сообщил корреспондент.
Больница заработала в посёлке Пироговский. Она было построена в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена».

«Сегодня мы посетили поликлинику на 200 посещений в смену. Здесь обслуживают и взрослое население, и детей. Для микрорайона Пироговский появление ещё одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Стоит отметить, что в поликлинике расположены два кабинета неотложной медицинской помощи, кабинеты травматолога и хирурга, а также педиатрическое отделение и кабинеты «Справка в 1 шаг» и «Кабинет здорового ребенка», процедурный и прививочный кабинеты.

Читайте также:

Роспотребнадзор призвал носить маски при перевозке больных ковидом и гриппом

Подмосковным сервисом «Паллиативная помощь» воспользовались более 23 тыс человек

После ремонта открыли стоматологическую поликлинику в Раменском
#больница
#модернизация
#министр
#население
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог назвал главную причину роста числа алкоголиков в России
Нарколог Ковтун объяснил рост числа людей с алкогольной зависимостью в России
15 января 2024, 13:30

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Людей с алкогольной зависимостью в России всё больше. Их число начало расти с 2022 года, — тогда врачи выявили более 50 тысяч таких пациентов, отметили в Росстате. Почти 13 тысяч из них — с алкогольным психозом, который сопровождается галлюцинациями и нарушениями сна.
Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Радио 1» объяснил, что рост числа россиян с алкогольной зависимостью в 2022 году свидетельствует о том, что этих людей не выявили раньше.
«Это не то заболевание, которое развивается немедленно, это постепенно развивающееся в течение многих лет заболевание. Если его выявили в прошлом году, это на 70-80 процентов свидетельство того, что не выявили в предыдущие годы», — отметил Александр Ковтун.
Также специалист подчеркнул, что статистика учитывает только данные государственных клиник, однако многие большинство людей обращается в частные клиники для борьбы с проблемой.
«Большинство людей с зависимостями, и которые имеют социальный статус, обращаются в частные медицинские организации, к частным врачам, чтобы решать эту проблему. Поэтому статистика не отражает всю полноту картины с зависимыми от алкоголя», — добавил он.
Врач напомнил, что порядка 3-5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости, в числе которых находится алкогольная, наркотическая и никотиновая. Поэтому этот процент склонен к злоупотреблению алкоголем вне зависимости от экономических или политических проблем.
«Эти люди склонны к такому поведению. Здесь играет роль и генетический, и социокультурный фактор, и семейный и новые стрессы», — заключил Ковтун.
Читайте также:

Нарколог Шуров: Самое большое число запоев и белых горячек – в январе

Врач Благов: Резкая отмена спиртного может вызвать белую горячку у алкоголика

Нарколог Холдин рассказал, как быстро вернуть форму после новогодних праздников
#врач
#нарколог
#рост
#россияне
#алкоголизм
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области врачи прооперировали 18-летнего юношу с «жабрами»
15 января 2024, 11:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Пушкинские врачи прооперировали 18-летнего юношу с «жабрами». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Пушкинскую больницу поступил 18-летний юноша с жалобами на постоянно увеличивающееся в размерах образование круглой формы на шее. В ходе осмотра хирурги обнаружили срединную кисту шеи.

«Иногда люди могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что у них киста, опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же, опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась. Проблему решили хирургическим путем — удалили кисту и наложили косметический шов», —поделилась челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день молодого человека выписали с больницы. кроме этого, врачи настоятельно рекомендуют при любых неприятных симптомах или болевых ощущениях незамедлительно обращаться к специалистам.

Читайте также:

Ученые назвали неожиданные преимущества кофе для здоровья

В Подмосковье за 2023 год заготовили свыше 76 тонн донорской крови

В Орехово-Зуево врачи смогли поставить на ноги 101-летнего ветерана
#подмосковье
#врачи
#пациент
#образование
#опухоль
#хирург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Спирочкина оценила вероятность появления рака из-за смартфона
Врач Спирочкина опровергла связь рака с активным использованием смартфона
15 января 2024, 06:13

Фото: iStock/Marina Demidiuk

Терапевт Елена Спирочкина опровергла вероятность появления онкологии из-за активного использования смартфона. По словам врача, гаджеты не провоцируют развитие рака. Об этом пишет «Лента.ру».
«Если бы они вызывали хоть какой-то риск развития онкологических заболеваний, они бы не прошли проверку контроля качества», — цитирует издание слова собеседницы.

Радиолог Корней Тевс помимо этого добавил, что миф о возникновении онкологических заболеваний из-за микроволновок также не соответствует действительности. Он объяснил, что СВЧ-печи нагревают еду с помощью колебания жиров, воды и сахаров в продукте, а это не может влиять на здоровье.

Читайте также:

Scientific Reports: Тёмный шоколад снижает риск развития гипертонии

Кардиолог Видяскин рекомендовал «сердечникам» есть жирные сорта рыбы

Диетолог Стародубова развеяла распространенный миф об ананасе
#здоровье
#онкология
#врач
#смартфон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Scientific Reports: Тёмный шоколад снижает риск развития гипертонии
13 января 2024, 04:46

Фото: iStock/id-art

Употребление темного шоколада снижает артериальное давление, согласно исследованию ученых из больницы университета Шаосин в КНР. Результаты последнего опубликованы в научном издании Scientific Reports (SR).
Мета-анализ историй болезней более 64 тысяч человек был проведен для изучения взаимосвязи между количеством употребляемого тёмного шоколада и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В результате китайские учёные обратили внимание на часто встречающиеся заболевания, которые заканчиваются летальными исходами, такие как инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность и другие.

Люди, предпочитающие темный шоколад другим его видам, менее подвержены патологиям сердечно-сосудистой системы благодаря повышенному содержанию в какао растительных соединений — флаванолов. Последние поддерживают функцию эндотелия и повышают эластичность сосудов, а также предупреждают «склеивание» тромбоцитов. Кроме того, они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Какао считается ценным продуктом, насыщенным антиоксидантами, витаминами, минералами и флавоноидами, но его необходимо употреблять с осторожностью. При регулярном злоупотреблении шоколадом есть риск повышения уровня сахара в крови, что может грозить набором лишнего веса, развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.

При этом, употребление горького (тёмного) шоколада не рекомендуется для людей с сахарным диабетом второго типа или ожирением, а также для детей до 5 лет. Об этом рассказала терапевт Наталья Сычёва.

Читайте также:

AJCN: Тёмный шоколад улучшает когнитивные функции мозга человека

Врач заявила, что какао может снизить уровень стресса и повысить настроение

Врач Амеличкина рекомендовала съедать не более 30 г горького шоколада в день
#китай
#здоровье
#врачи
#шоколад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роспотребнадзор призвал носить маски при перевозке больных ковидом и гриппом
13 января 2024, 02:23

Фото: iStock/David_Bokuchava

Роспотребнадзор рекомендовал использовать маски при перевозке пациентов с подозрением на вирусные заболевания, включая COVID-19 и грипп. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
Изменения внесли в постановление ведомства «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов».

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость COVID-19 за первую неделю наступившего года снизилась на 56,4%, а число госпитализаций сократилось на 49% по сравнению с последней неделей 2023 года.

В РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями. Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия (тридемия).

До этого профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры. Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.

Читайте также:

Мясников: «Ничего нового в тридемии нет»

В РФ началась тройная вирусная эпидемия

Врач Иванов предложил ввести ограничения для прерывания распространения простуд
#больные
#роспотребнадзор
#анна попова
#коронавирус
#грипп
#маски
#перевозки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кардиолог Видяскин рекомендовал «сердечникам» есть жирные сорта рыбы
12 января 2024, 20:05

Фото: istockphoto.com/from_my_point_of_view

Кардиолог Игорь Видяскин заявил, что людям с больным сердцем лучше употреблять жирные сорта рыбы
А вот от солёных продуктов с большим содержанием соли в таких случаях лучше отказаться.

«В солёной рыбе много натрия — основного компонента поваренной соли. Он повышает давление, задерживает жидкость в организме, из-за чего появляются отёки. Таким пациентам разрешается потребление жирной рыбы: лосося, макрели, сельди, форели, сардины», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Кроме того, по его словам, если один-два раза в неделю есть рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, то можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также:

Врач предупредила о первых симптомах тромбоза

Врач Орловский рекомендовал «сердечникам» щадящий режим при перемене погоды

Врач Староверова: Крещенские купания могут привести к инфаркту миокарда
#врач
#питание
#сердце
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мясников: «Пластик действительно внутри нас»
12 января 2024, 19:41

Фото: istockphoto.com/photka

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что частицы микропластика есть в организме человека, и они могут быть опасны для нашего здоровья.
«Пластик действительно внутри нас. И его у нас много. И в лёгких, и в крови. Всё это результат загрязнения окружающей среды. Но младенческие писки «зелёных», которые, кстати, не понимают альтернативу, ничего изменить не смогут», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он отметил, что медиком пока точно неизвестно, какие именно заболевания могут вызывать частицы микропластика внутри нас. Предполагается, что они способствуют образованию онкологии и проблемам щитовидной железы, а также облегчают попадание в организм вирусов и бактерий. По словам Мясникова, исправить такую ситуацию могут помочь только совместные действия соответствующих ведомств всех стран.

Читайте также:

Врач предупредила о первых симптомах тромбоза

Врач раскрыл, как защититься от самого опасного гриппа

Детский врач Фатхуллина назвала самую полезную физическую активность для детей
#врач
#пластик
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шеф-повар Астафьев назвал главные ошибки при хранении продуктов в холодильнике
Шеф-повар Астафьев: Не ставьте горячие блюда в холодильник
12 января 2024, 19:17

Фото: istockphoto/nensuria

Шеф-повар Глеб Астафьев в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие ошибки совершают россияне при хранении продуктов в холодильнике.
Глеб Астафьев считает ошибкой привычку многих ставить горячие блюда в холодильник. Так можно испортить холодильник. При этом хранить готовые блюда можно не более суток.

«Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить, — это положить сырые продукты рядом с готовыми, потому что сырые продукты моментально передадут все в готовые продукты, вы их пережаривать не будете, значит, вы получите все бактерии», —говорит Глеб Астафьев.
Не рекомендуется хранить продукты в холодильнике в полиэтиленовых пакетах.

«В полиэтилене конденсируется влага, а, значит, ускоряется порча», — объясняет шеф-повар.
В холодильнике не стоит хранить яблоки. Этот фрукт выделяют этилен, ускоряющий созревание.

Ранее сообщалось, что рыбные, мясные и сырные нарезки не могут храниться дольше десяти – двенадцати часов даже в холодильнике, рыба в любом виде хранится не более тридцати шести часов. Нарезанные фрукты и овощи не следует хранить дольше суток, торты и сладости можно употреблять в пищу до истечения срока годности.

Читайте также:

В Новосибирске дали срок продавцу магазина за ребенка в холодильнике

Россиянам назвали максимальные сроки годности новогодних салатов

Онищенко разрешил россиянам есть колбасу в Новый год
#продукты
#еда
#новости
#здоровье
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф