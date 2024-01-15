Вирусолог раскрыл, насколько опасна «болезнь Х»

Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy
На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) эксперты Всемирной организации здравоохранения, ведущие вирусологи и инфекционисты планируют обсудить «болезнь X». Специалисты называют её наиболее вероятной после ковида угрозой, которая способна превзойти пандемию коронавируса по количеству смертей в 20 раз.
Многие уверены, что на место «болезни Х» может прийти любой из существующих сегодня вирусов. Однако профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что ни один из них не способен вызвать новую пандемию.
Аграновский подчеркнул, что нельзя рассматривать «болезнь Х» как некий заговор. По его словам, это вполне реалистичный сценарий, который может настигнуть мир через неопределенное время.
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«Это гипотетическая болезнь, которая введена Всемирной организацией здравоохранения как некая опция, как то, что нудно просчитывать на компьютерах, смотреть, какие могут быть новые сценарии развития эпидемии. Но её ещё нет. Ничего конкретного не имеется ввиду. Мы не знаем, что может вызвать эпидемию в следующий раз, мы никогда не готовы, как и с covid-19, потому что патогены меняются, и в природе есть шанс появления новых патогенов», — отметил он.
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Екатерина Шмакова