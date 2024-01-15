На Чукотке зафиксировали первые случаи гриппа H1N1

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На Чукотке зафиксированы первые случаи заболевания гриппом H1N1, однако благодаря высокому уровню вакцинации населения, штамму болезни не удалось распространиться по территории округа, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Они также отметили, что в настоящее время в регионе нет закрытых на карантин учреждений, связанных с ОРВИ, гриппом или коронавирусом. В декабре 2023 года были превышены эпидпороги заболеваемости, но сейчас на Чукотке отмечается самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом в стране. С начала пандемии инфекция была подтверждена у 7,7 тыс. человек.
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