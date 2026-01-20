Минобороны РФ поможет решить вопрос с лавинами на Камчатке
На Камчатке с 21 января начнут проводить предупредительный спуск снежных лавин в районе вулкана Вилючинского. Таким образом планируется предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные со сходом снежных масс, сообщило главное управление МЧС по региону.
Работу поручили подразделению Министерства обороны РФ. Для выполнения задачи будут произведены выстрелы в район лавиноопасных склонов вулкана. Это позволит обезопасить ключевую автодорогу, защитить проходящую рядом высоковольтную линию и минимизировать риски новых ЧП.
В МЧС рекомендовали туристическим фирмам не организовывать туры в районе проведения работ. Кроме того, ведомство предупредило спортсменов и любителей экстремального отдыха о предстоящих мероприятиях.
С середины ноября регион находится под воздействием череды циклонов. Из‑за обильных снегопадов в Петропавловске‑Камчатском местные власти ввели режим ЧС муниципального уровня.
Читайте также: