Минобороны РФ поможет решить вопрос с лавинами на Камчатке

20 января 2026, 02:28

МЧС: для борьбы с лавинами на Камчатке привлекут силы Минобороны РФ

Фото: iStock/Audrey COPPEE

На Камчатке с 21 января начнут проводить предупредительный спуск снежных лавин в районе вулкана Вилючинского. Таким образом планируется предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные со сходом снежных масс, сообщило главное управление МЧС по региону.