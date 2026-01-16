Спасатели МЧС доставили пациента до больницы на Камчатке при помощи снегохода
Спасатели МЧС России помогли жителю Камчатского края добраться до больницы. Мужчина не смог попасть на важную процедуру из-за снежных заносов, образовавшихся после циклона. Об этом пишет РИА Новости.
Команда поисково-спасательного отряда оперативно выехала на место. Для эвакуации пациента использовали снегоход, который преодолел трудные участки пути. Самым сложным моментом стал крутой склон. Спасатели вручную пробили тропу длиной около 50 метров, чтобы облегчить спуск к транспорту.
После этого мужчину доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
