Две лавины, сошедшие в Австрии одна за другой, унесли жизни пяти лыжников

18 января 2026, 06:56

CNN: Сход двух лавин в австрийском регионе Понгау привёл к гибели пяти лыжников

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В результате схода двух лавин в австрийском регионе Понгау (федеральная земля Зальцбург) погибли пять лыжников. Об этом 18 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на информацию Австрийского агентства печати (APA).





Первая лавина сошла днём 17 января на высоте около 2200 метров в районе Бад-Хофгастайн. Под снежным завалом оказалась одна женщина-лыжница, которую спасателям не удалось реанимировать.



