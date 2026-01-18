Две лавины, сошедшие в Австрии одна за другой, унесли жизни пяти лыжников
В результате схода двух лавин в австрийском регионе Понгау (федеральная земля Зальцбург) погибли пять лыжников. Об этом 18 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на информацию Австрийского агентства печати (APA).
Первая лавина сошла днём 17 января на высоте около 2200 метров в районе Бад-Хофгастайн. Под снежным завалом оказалась одна женщина-лыжница, которую спасателям не удалось реанимировать.
Спустя примерно полтора часа вторая лавина накрыла группу из семи человек в долине Гаштайн. Четверо из них погибли на месте, двое получили травмы, при этом один из пострадавших находится тяжёлом состоянии.
Отмечается, что последний лыжник сумел избежать каких-либо повреждений.
К месту трагедии для проведения поисково-спасательной операции немедленно выдвинулись команды горных спасателей, четыре вертолёта и кинологические группы Красного Креста.
