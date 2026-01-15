Два человека погибли на Камчатке из-за схода вод снегом на фоне сильной непогоды
Два человека погибли на Камчатке из-за схода снежных лавин на фоне сильной непогоды. В регионе объявлена лавинная опасность, в населённых пунктах работают сирены оповещения.
По информации Telegram-канала Baza, первая трагедия произошла в микрорайоне Сероглазка: с крыши частного дома сошла снежная масса и накрыла 62-летнего мужчину. Он не смог выбраться самостоятельно. Прибывшие медики и спасатели констатировали смерть. Аналогичный случай произошёл в Петропавловске-Камчатском — на Советской улице лавина сошла с крыши двухэтажного дома и погребла под собой 60-летнего местного жителя, спасти его также не удалось.
Сильные снегопады привели к критической обстановке по всему региону: дома и автомобили завалены снегом и льдом, люди оказываются заблокированными в магазинах и подъездах, с крыш падают ледяные глыбы и разбивают окна. Власти призывают жителей соблюдать осторожность и по возможности не покидать безопасные места.
Читайте также: