Минобороны РФ предложило помощь Армении с ЧС из-за сильных ливней

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Министерство обороны России заявило о готовности оказать Армении помощь в ликвидации последствий наводнений и оползней в связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС) с сильными проливными дождями и грозы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram.
«Командованию 102 российской Военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники», – указали в МО РФ.
Они добавили, что как только поступит запрос со стороны Армении, министерство немедленно направит силы и средства ВС России в зону бедствия.
Ранее сообщалось, что МЧС России оказывает помощь жителям Армении в ликвидации последствий наводнения через Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования.
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