МИД РФ сопереживает Армении из-за накрывшего страну наводнения

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Российские дипломаты в Армении поддерживают связь с местными властями для оказания помощи пострадавшим от разгула стихии в северных регионах страны и установления пострадавших россиян.
«Посольство России в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации», — приводят слова официального представителя иностранного ведомства Марии Захаровой на сайте МИД.
Захарова также подчеркнула, что Россия сопереживает армянскому народу из-за накрывшего страну стихийного бедствия. Она также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Утром 26 мая в МВД Армении сообщили, что река Дебед, протекающая на севере страны, вышла из берегов. Тогда было известно об одном погибшем.
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Евгения Парфентьева