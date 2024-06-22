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Минобороны РФ запустило проект о первых днях Великой Отечественной войны

22 июня 2024, 01:05
Фото: iStock/Anastasia Shostko

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Минобороны РФ запустило мультимедийный проект ​« Тот самый ​длинный день в году», сообщается на сайте ведомства.
Созданный на основе рассекреченных документов из фондов центрального архива военного ведомства, проект был разработан в рамках 83-й годовщины нападения Третьего Рейха на Советский Союз. Примечательно, что материалы, обобщающие первоначальный опыт Генерального штаба в войне 1953 года, были впервые представлены общественности.

Кроме того, были опубликованы воспоминания советских командиров о первых днях Великой Отечественной войны.



Проект также предусматривает доказатальствово фактов массового героизма солдат и командиров Красной Армии.

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